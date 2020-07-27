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Платформа щодо деокупації Криму: Україна очікує, що Польща буде одним з лідерів процесу

Платформа щодо деокупації Криму: Україна очікує, що Польща буде одним з лідерів процесу

Київ • УНН

 • 15402 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Україна очікує, що Польща доєднається та стане одним з лідерів у процесі започаткування міжнародної платформи з деокупації Криму. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем за підсумками перемовин, передає кореспондент УНН.

“Окремо я сьогодні поінформував польського колегу про наміри започаткувати міжнародну платформу щодо деокупації Криму, Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща буде не лише надійним партнером, яким вона вже є, але і одним з лідерів цього процесу. Для цього у наших польських колег є всі можливості, і Польща поступово підтримує Україну у питанні невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією”, — сказав міністр.

Також він повідомив, що поінформував Чапутовича про останні події в Тристоронній контактній групі, зокрема про досягнення рішення щодо припинення вогню.

“Ми можемо бути відверті, розмовляючи з польськими друзями, тому я в деталях розповів, як ми йшли до цього рішення, які процеси відбуваються в „нормандському форматі“, і рівень довіри між нами дозволяє нам максимально відверто проговорювати ці питання”, — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна збирає коаліцію держав для роботи над деокупацією Криму. Україна бачить учасниками майданчики по деокупації Криму Сполучені Штати, Великобританію, а також Європейський Союз як структурну одиницю.

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