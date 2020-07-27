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Платформа по деоккупации Крыма: Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса

Платформа по деоккупации Крыма: Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса

Киев  •  УНН

 • 15371 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Украина ожидает, что Польша присоединится и станет одним из лидеров в процессе создания международной платформы по деоккупации Крыма. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем по итогам переговоров, передает корреспондент УНН.

"Отдельно я сегодня проинформировал польского коллегу о намерениях начать международную платформу по деоккупации Крыма, Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса. Для этого у наших польских коллег есть все возможности, и Польша постепенно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией ", - сказал министр.

Также он сообщил, что проинформировал Чапутовича о последних событиях в Трехсторонней контактной группе, в частности о достижении решения о прекращении огня.

"Мы можем быть откровенны, разговаривая с польскими друзьями, поэтому я в деталях рассказал, как мы шли к этому решению, какие процессы происходят в "нормандском формате", и уровень доверия между нами позволяет нам максимально откровенно проговаривать эти вопросы", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина собирает коалицию государств для работы над деоккупацией Крыма. Украина видит участниками площадки по деоккупации Крыму Соединенные Штаты, Великобританию, а также Европейский Союз как структурную единицу.

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