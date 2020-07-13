В МИД назвали страны, которые хотят видеть в коалиции по деоккупации Крыма

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102198 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111412 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116293 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116222 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140887 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104094 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102811 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105077 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102282 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД назвали страны, которые хотят видеть в коалиции по деоккупации Крыма

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Украина видит участниками площадки по деоккупации Крыма Соединенные Штаты, Великобританию, а также Европейский Союз как структурную единицу. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Мы очень рассчитываем, что активное участие в создании и функционировании этого формата примут ЕС именно как объединение... Соединенные Штаты и Великобритания. Формат будет открыт, но я считаю, что движущие силы этого проекта со стороны наших партнеров должны быть те, кого я назвал", - сказал Кулеба.

По его словам, будущая платформа в перспективе будет выполнять три функции. Первая - платформа будет помогать держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня. Вторая - будет позволять координировать усилия максимального количества участников для обеспечения политики непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России в связи с этим. Третья - это защита прав человека на оккупированном полуострове.

"Нынешние механизмы защиты, к сожалению, исчерпали свои силы, они являются, к сожалению, бездейственными. Нам нужно, может быть, даже разрабатывать какие-то специальные механизмы конкретно для случая Крыма", - отметил министр.

Как сообщал УНН, ранее Кулеба заявил, что Украина пытается выбрать формат для работы в направлении деоккупации Крыма, Россия в этот формат не войдет.

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