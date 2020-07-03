Україна збирає коаліцію держав для роботи над деокупацією Криму

Так, Кулеба нагадав, що в 2014 році була допущена помилка, коли були сформовані нормандський формат і Мінський процес для Донбасу, але не вдалося зафіксувати формат для Криму.

"Потім ситуація увійшла в певне русло і зараз ми намагаємося це виправити, виробити якийсь формат, який дозволить нам мати додатковий майданчик просування щодо кримського питання. Це буде по аналогії з тим же нормандським форматом якесь об'єднання держав, готове реально, предметно працювати над деокупацією Криму. Ми при цьому розуміємо, що, звичайно, Росія в цей формат не ввійде, тому це повністю міняє фокус стратегії і те, як ми будемо підходити до питання. Але я не сумніваюсь, що ми таку коаліцію держав зберемо", - заявив дипломат.

Як повідомляв УНН, перша заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова раніше розповіла, що Київ розробляє концепцію перезапуску міжнародної платформи по деокупації Криму, на якій, серед іншого, можуть обговорювати санкції.