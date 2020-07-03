Украина собирает коалицию государств для работы над деоккупацией Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина пытается выбрать формат для работы в направлении деокупации Крыма, Россия в этот формат не войдёт. Об этом в эфире телеканала “Дом” сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт УНН.
Так, Кулеба напомнил, что в 2014 году была допущена ошибка, когда были сформированы нормандский формат и Минский процесс для Донбасса, но не удалось зафиксировать формат для Крыма.
“Потом ситуация вошла в определенное русло и сейчас мы пытаемся это исправить, выработать какой-то формат, который позволит нам иметь дополнительную площадку продвижения по Крымскому вопросу. Это будет по аналогии с тем же нормандским форматом некое обьединение государств, готовое реально, предметно работать над деокупацией Крыма. Мы при этом понимаем, что, конечно, Россия в этот формат не войдет, по этому это полностью меняет фокус стратегии и того, как мы будем подходить к вопросу. Но я не сомневаюсь, что мы такую коалицию государств соберем”, - заявил дипломат.
Как сообщал УНН, первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова ранее рассказала, что Киев разрабатывает концепцию перезапуска международной платформы по деокупации Крыма, на которой, среди прочего, могут обсуждать санкции.