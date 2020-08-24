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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Встреча Мааса и Шмыгаля: обсуждали энергетику, углубление торговли и совместное авиапространство

Киев • УНН

 • 11819 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом, во время которой стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, углубление свободной торговли между Украиной и ЕС, а также соглашение о совместном авиапространстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Встреча Мааса и Шмыгаля: обсуждали энергетику, углубление торговли и совместное авиапространство

"В понедельник, 24 августа, Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Глава правительства поблагодарил Германию и ЕС за поддержку в проведении реформ и подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС остается одним из основных инструментов внедрения системных изменений в Украине", - говорится в сообщении.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас по поручению Президента правительство готовит концепцию обновления Соглашения, чтобы оно соответствовало уровню наших отношений с ЕС.

"Правительство имеет целью учесть интересы украинского бизнеса, который стремится более широко использовать возможности зоны свободной торговли с ЕС", - отметил Денис Шмыгаль и добавил, что наработанные предложения Украины планирует представить ЕС во время заседания Совета ассоциации в декабре этого года.

Указано, что Премьер-министр подчеркнул, что правительство планирует до конца месяца подписать с федеральным министерством экономики и энергетики Германии Совместное заявление о начале сотрудничества в сфере энергетики.

"Убежден, что с его подписанием мы сможем углубить сотрудничество с Германией в сфере энергетики. Ожидаем в рамках такого партнерства также на поддержку Германии в вопросе трансформации угольных регионов Украины", - отметил глава правительства.

Также сообщается, что Денис Шмыгаль рассказал Хайко Маасу, что правительство Украины уже начало подготовку годовой национальной программы на 2021 год, где особое внимание будет уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО.

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"Во время встречи Премьер-министр выразил надежду, что в ближайшее время удастся завершить процесс заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС", - указано в сообщении.

По словам Дениса Шмыгаля, они понимают все трудности, но готовы приложить максимальные усилия для подписания этого документа, потому что это стало бы конкретным инструментом содействия восстановлению авиационного сектора, который серьезно пострадал от пандемии, как в Украине, так и в ЕС.

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы проведения четвертого украинско-германского экономического форума в Берлине в 2021 году.

На своей странице в Twitter Денис Шмыгаль отметил, что IV Украинский-немецкий бизнес-форум еще больше углубит торговые отношения между странами, а также добавил, что они надеются на согласование правительством Германии украинского предложения по направлению средств несвязанного финансового кредита в размере 150 млн евро на поддержку малого бизнеса в Украине.

"Глава правительства поблагодарил Германию за личный вклад в дело восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины и за твердую поддержку санкций против Российской Федерации. Со своей стороны Хайко Маас отметил, что ФРГ будет и в дальнейшем поддерживать Украину в рамках Нормандского формата, а также продолжит помогать с внедрением европейских реформ в Украине. Кроме того, федеральный министр иностранных дел ФРГ отметил, что Германия готова оказать всестороннюю поддержку Украине во время своего председательства в Совете ЕС, который продлится до конца 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и Маас обсудили "нормандскую" встречу и ситуацию с безопасностью на Донбассе.

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