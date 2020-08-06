В уряді розповіли, які євроінтеграційні законопроекти розглядатимуть у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Верховній Раді перебуває низка євроінтеграційних законопроектів, які дозволять Україні отримати перший доступ до ринку ЄС. Зокрема, це законопроекти про внутрішні водні шляхи та управління відходами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"На розгляді Верховної Ради перебуває низка законопроектів, які дозволять здійснити значний прогрес в економічній інтеграції України з Європейським Союзом", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це законопроекти про внутрішні водні шляхи, про управління відходами, а також низка в аграрній сфері.
“Всі вони спрямовані на виконання наших зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію і дозволять отримати ширший доступ до ринку ЄС, у тому числі, через покращення логістики,” – повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина
За її словами, перелік ключових законопроектів включений до урядово-парламентської дорожньої карти у сфері європейської інтеграції, яку вже невдовзі передадуть до Верховної Ради для пріоритизації першочергових євроінтеграційних законопроектів на майбутню парламентську сесію.
Нагадаємо, уряд наступні два тижні працюватиме над угодою про асоціацію з ЄС, кожен міністр повинен визначити по три-чотири пріоритети у сфері євроінтеграції.