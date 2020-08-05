Уряд наступні два тижні працюватиме над угодою про асоціацією з ЄС

“У мене є пропозиція до протоколу. В контексті підготовки плану дій уряду на виконання програми діяльності Кабінету міністрів України, а ми такий план маємо по регламенту підготувати і готуємо, прошу заступника міністра з питаннь європейської інтеграції ознайомити ... міністрів з зобов’язаннями України відповідно до угоди про Асоціацію, рішень двосторонніх органів асоціації і спільно визначити три-чотири ключові пріоритети у сфері європейської інтеграції для кожного міністра”, - сказав Шмигаль.

Також він зобов’язав у тижневий строк про це проінформувати віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

“Давайте два тижні зробимо європейськими. Попрацюємо з угодою, з пріоритетами, які є там, визначимо правильний вектор і напрям”, - додав Шмигаль.

Окрім того, він пропонує внести на розгляд уряду проекти рішень щодо створення комісії з питань європейської інтеграції та оновлення складу робочої групи з питань зеленого курсу.

“Підготувати список пріоритетних законопроектів в контексті Європейської інтеграції для розгляду на черговій сесії ВР для їх розгляду на першому засіданні комісії”, - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у Кабміні розповіли, як має відбуватися процес оновлення угоди про асоціацію з ЄС.