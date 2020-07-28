У Кабміні розповіли, як має відбуватися процес оновлення угоди про асоціацію з ЄС

"Сьогодні ми непомітно, але дуже практично наближаємось до 5-річного рубежу, коли наступного року виповнюється 5 років з моменту набуття чинності угоди про асоціацію", - сказала Стефанішина.

З її слів, це не лише одна з найбільших угод України, але це й найбільша угода, яку ЄС підписував з третьою країною.

Зі слів віце-прем’єра, майбутній п’ятирічний рубіж важливий для того, щоб підбити підсумки і зрозуміти, наскільки ефективним був цей 5-річний шлях.

"Основою для будь-яких консультацій і діалогів для українського уряду, президента і парламенту має бути бачення бізнесу, національних компаній, національних товаровиробників. Тому до офіційних консультацій з ЄС ми розпочинаємо діалоги (з бізнесом - ред.)", - зауважила Стефанішина.

Вона зауважила, що Угода про асоціацію і зону вільної торгівлі "відкрила нам доступ до найбільшого ринку на континенті, цей доступ ми маємо розширювати і з моменту підписання Угоди про асоціацію ЄС, як основний торговий партнер має також зобов’язання щодо розширення цього доступу для України".

Віце-прем’єр зауважила, що динаміка експорту протягом останніх років чітко окреслила вже зрозумілі сфери інтересів українських підприємств, де експорт став традиційним.

"У цьому контексті модернізація торгової частини угоди має враховувати вже ці очевидні інтереси, а також розкривати потенціал щодо торгівлі і нарощування економічних зв’язків і в інших сферах, щодо яких українські компанії до цього не бачили потенціалу або не могли відкрити для себе такі можливості", - підкреслила віце-прем’єр-міністр.

Вона також окреслила інфраструктуру того, як буде побудовано процес оновлення угоди.

"Перше - мова йде про оновлення додатків і поглиблення додатків до угоди, які стосуються наближення законодавства, їх перегляд у контексті поглиблення секторальної інтеграції, а також у контексті участі України в "зеленому" порядку денному ЄС, який також охоплює фактично всі сфери, в яких є зобов’язання України за Угодою про асоціацію. Традиційна, очікувана частина оновленої угоди про асоціацію - це оновлення торгівельних, так званих "тарифних і нетарифних параметрів", які стосуються збільшень обсягів безмитного або безквотного імпорту на ринок ЄС", - повідомила Стефанішина.

Як повідомлялося в УНН, раніше віце-прем’єр пообіцяла, що до кінця липня в Україні буде сформовано коло експертів, які разом з бізнесом мають стати основою переговорної позиції щодо оновлення Угоди про асоціацію з Євросоюзом.