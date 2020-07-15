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Стефанішина розповіла про плани щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС

Стефанішина розповіла про плани щодо оновлення Угоди про асоціацію з ЄС

Київ • УНН

 • 14898 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. До кінця липня в Україні буде сформовано коло експертів, які разом з бізнесом мають стати основою переговорної позиції щодо оновлення Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це сьогодні під час онлайн-дискусії повідомила віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.

"Питання оновлення Угоди про асоціацію – це процес комплексний, він не складається з якогось одного документу або одного процесу. Це багатошаровий, багаторівневий процес, який з часом буде запускатись у двосторонньому форматі", - сказала віцепрем'єр.

На її думку, вироблення сильної, потужної української позиції має базуватися не лише на урядовому аналізі, але також має бути підкріплений пропозиціями громадянського суспільства, і, насамперед, бізнесу.

"Тому дуже скоро, вже до кінця цього місяця, стартують консультації з бізнесом, так звані "діалоги з бізнесом", і до кінця липня ми сформуємо коло експертів, які разом із бізнесом зберуть ключові акценти і мають стати основою нашої переговорної позиції. Мова буде йти про структурний і секторальний діалог, а також загальні консультації, які буде забезпечувати Офіс віцепрем'єра в координації з іншими міністерствами", - повідомила Стефанішина.

Нагадаємо, у Мінекономіки обговорили з послом ЄС, головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом питання оновлення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Українські Національні Новини

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