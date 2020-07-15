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Стефанишина рассказала о планах по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

Стефанишина рассказала о планах по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

Киев  •  УНН

 • 14895 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. До конца июля в Украине будет сформирован круг экспертов, которые вместе с бизнесом должны стать основой переговорной позиции по обновлению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сегодня во время онлайн-дискуссии сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

"Вопрос обновления Соглашения об ассоциации - это процесс комплексный, он не состоит из какого-то одного документа или одного процесса. Это многослойный, многоуровневый процесс, который со временем будет запускаться в двустороннем формате", - сказала вице-премьер.

По ее мнению, выработка сильной, мощной украинской позиции должна базироваться не только на правительственном анализе, но также должна быть подкреплена предложениями гражданского общества, и прежде всего бизнеса.

"Поэтому очень скоро, уже до конца этого месяца, стартуют консультации с бизнесом, так называемые "диалоги с бизнесом", и до конца июля мы сформируем круг экспертов, которые вместе с бизнесом соберут ключевые акценты и должны стать основой нашей переговорной позиции. Речь будет идти о структурном и секторном диалоге, а также общие консультации, которые будет обеспечивать Офис вице-премьера в координации с другими министерствами", - сообщила Стефанишина.

Напомним, в Минэкономики обсудили с послом ЕС, главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом вопрос обновления Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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