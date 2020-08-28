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В МИД рассказали о планах в сотрудничестве с экспортно-ориентированным бизнесом

Киев • УНН

 • 15265 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В ближайшие два месяца будут происходить онлайн-встречи с региональными экспортно-ориентированными предприятиями по Украине для расширения возможностей для украинского бизнеса за рубежом. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

В МИД рассказали о планах в сотрудничестве с экспортно-ориентированным бизнесом

"Сегодня я предложил областным ОГА новый формат коммуникации экспортно-ориентированных предприятий областей и МИД. Мы в ближайшие 2 месяца организуем серию онлайн-встреч с региональным бизнесом для того, чтобы услышать их пожелания и наладить прямой диалог между дипломатическими учреждениями Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, это расширит возможности для украинского бизнеса за рубежом.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал представителям бизнеса о 5 крупных евроинтеграционных шагах и реформах правительства, которые помогут внедрить лучшие европейские практики в Украине.

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