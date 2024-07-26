За первое полугодие 2024 года специалисты научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Министерства юстиции Украины провели 1184 комплексные военные экспертизы. Экспертами предоставлены заключения по делам, связанным с нарушением законов и обычаев войны российскими военными. Об этом сообщил заместитель главы Минюста Андрей Гайченко, пишет УНН.

Детали

По его словам, речь, в частности, идет об обстрелах гидроузлов водохранилищ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, поражении жилых домов, коммунальных предприятий и объектов гражданской критической инфраструктуры.

"Во время проведения комплексной военной экспертизы специалисты научно-исследовательских учреждений Министерства юстиции Украины устанавливают вид вооружения, калибр снарядов, расстояние и место, с которого было нанесено огневое поражение по гражданским объектам. Выводы экспертов становятся доказательствами в уголовных делах против страны-агрессора. Работаем над тем, чтобы по каждому факту обстрела гражданской инфраструктуры, российская федерация была привлечена к суду за нарушение законов и обычаев войны", - отметил Гайченко.

Заместитель министра добавил, что всего за первое полугодие 2024 года научно-исследовательскими учреждениями судебных экспертиз Министерства юстиции Украины проведена 1601 военная экспертиза.

Дополнительно

В Минюсте сообщили, что специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз идентифицировали более 30 частей и обломков вражеской ракеты, которая попала в детскую больницу "Охматдет". На основании этого был сделан вывод, что удар был нанесен крылатой ракетой Х-101.

Напомним

С целью повышения качества экспертиз Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины получил бесплатную лицензию на использование инновационного продукта eyesCloud3D.

"Эта технология использует фотограмметрию, что позволяет проводить измерения в трех измерениях и вычислять объемы с помощью изображений, снятых любым типом камеры. Благодаря этому, удается с большой точностью документировать все обстоятельства на местах событий и проводить детальный анализ полученных данных. Кроме того, важно, что к исходной информации можно неоднократно повторно обращаться в любой нужный момент. Например, обстоятельства на местах событий после российских ракетных обстрелов остаются доступными для анализа даже после ликвидации последствий", - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин.