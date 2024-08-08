Более 95% дронов для ВСУ производятся в Украине - Федоров
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации сообщил, что 95% дронов для ВСУ производятся в Украине. Производство растет, около 300 компаний занимаются изготовлением различных типов дронов, включая FPV и разведывательные.
Украинские дроны составляют 95% от всех, которые применяют ВСУ, в основном это FPV-дроны, но также есть и много других видов и типов. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Более 95% составляют украинские дроны, они создаются из компонентов со всего мира, но производятся в Украине. Если говорим о видах дронов то это в основном FPV-дроны, но есть и разведкоптеры, разведывательные самолеты, ударные коптеры. Будут дроны всех видов и типов
По его словам, производство дронов растет колоссально, сейчас почти 300 компаний в Украине оперируют и изготавливают их, и это только те компании, которые связаны только с дронами.
Рынок дронов открыт, сегодня он один из самых открытых и эффективных в мире. У нас для этого есть все налоговые условия. Даже условия по заключению контрактов намного упрощены
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что в июле украинские военные использовали больше дронов, чем российские оккупанты. Украина планирует увеличить производство собственных ракет и законтрактовала миллион дронов на этот год.
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