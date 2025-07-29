Зеленский посетил предприятие в Киевской области, которое производит компоненты для украинских ракет и дронов
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с производителями электроники и компонентов для ракет и дронов в Киевской области. Более 80% производства работает на оборону страны.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специалистами предприятия в Киевской области, которое производит электронику и чувствительные компоненты для украинских ракет, дронов и другой техники. Он добавил, что по состоянию на 80% производства данного предприятия работают на оборону нашего государства, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.
Детали
Сегодня в Киевской области, на предприятии, где украинское оружие делают умным. Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи. Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80 % производства работают на нашу оборону
Президент также поблагодарил за работу всех, кто усиливает обороноспособность нашего государства.
Спасибо всей команде за вашу работу, которая дает результаты для нашей защиты. Вы усиливаете обороноспособность Украины, и это важно
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три военных закона, касающиеся обязательной военной подготовки для студентов-медиков и фармацевтов, военных контрактов для граждан в возрасте 60+ и дополнительных выплат инструкторам. Также подписан закон о восстановлении прав депортированных лиц.
Также Владимир Зеленский подписал Закон о денежной помощи для иждивенцев погибших военнослужащих.