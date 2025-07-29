Зеленский посетил предприятие в Киевской области, которое производит компоненты для украинских ракет и дронов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специалистами предприятия в Киевской области, которое производит электронику и чувствительные компоненты для украинских ракет, дронов и другой техники. Он добавил, что по состоянию на 80% производства данного предприятия работают на оборону нашего государства, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Сегодня в Киевской области, на предприятии, где украинское оружие делают умным. Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи. Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80 % производства работают на нашу оборону - сообщил Зеленский.

Президент также поблагодарил за работу всех, кто усиливает обороноспособность нашего государства.

Спасибо всей команде за вашу работу, которая дает результаты для нашей защиты. Вы усиливаете обороноспособность Украины, и это важно - отметил глава государства.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три военных закона, касающиеся обязательной военной подготовки для студентов-медиков и фармацевтов, военных контрактов для граждан в возрасте 60+ и дополнительных выплат инструкторам. Также подписан закон о восстановлении прав депортированных лиц.

Также Владимир Зеленский подписал Закон о денежной помощи для иждивенцев погибших военнослужащих.