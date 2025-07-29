Зеленський відвідав підприємство на Київщині, яке виготовляє компоненти для українських ракет і дронів

$41.800.02
48.700.28
ukenru
Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
Ексклюзив
12:17 • 11636 перегляди
Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
Ексклюзив
11:49 • 48158 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році
09:21 • 21715 перегляди
Монети у 10 копійок можуть прибрати з обігу: НБУ пояснило деталі
Ексклюзив
29 липня, 08:00 • 40643 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
29 липня, 06:30 • 121666 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 липня, 05:00 • 57191 перегляди
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
28 липня, 17:54 • 68380 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 185566 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
28 липня, 13:15 • 86351 перегляди
10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 168471 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.1м/с
74%
742мм
Популярнi новини
Україна переживає найважчий етап війни, росіяни наближаються до ключових міст на сході - CNN08:39 • 58053 перегляди
Авіаудар рф по колонії: Мін'юст уточнив, що загинули 16 засуджених, 44 поранено09:49 • 54965 перегляди
Ворог завдав смертоносного удару по Харківщині, коли люди прийшли за гуманітарною допомогою - ДСНС11:23 • 20946 перегляди
кремль відреагував на ультиматум Трампа щодо скорочення терміну угоди з 50 до 10 днів11:27 • 31208 перегляди
Посівний календар на серпень: коли найкраще садити12:38 • 22470 перегляди
Публікації
Посівний календар на серпень: коли найкраще садити12:38 • 23155 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році
Ексклюзив
11:49 • 48161 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 липня, 06:30 • 121668 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 185568 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 148621 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Косюк Юрій Анатолійович
Білл Клінтон
Пем Бонді
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 109765 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 162868 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 98671 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 95958 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 89613 перегляди
Актуальне
Forbes
Leopard 2
The New York Times
Вашингтон пост
Truth Social

Зеленський відвідав підприємство на Київщині, яке виготовляє компоненти для українських ракет і дронів

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виробниками електроніки та компонентів для ракет і дронів на Київщині. Понад 80% виробництва працює на оборону країни.

Зеленський відвідав підприємство на Київщині, яке виготовляє компоненти для українських ракет і дронів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із спеціалістами підприємства на Київщині, яке виготовляє електроніку та чутливі компоненти для українських ракет, дронів та іншої техніки. Він додав, що станом 80% виробництва даного підприємства працюють на оборону нашої держави, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку. Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону

 - повідомив Зеленський.

Президент також за роботу всім, хто посилює обороноздатність нашої держави.

Дякую всій команді за вашу роботу, яка дає результати для нашого захисту. Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо

- зазначив глава держави.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав три військові закони, що стосуються обов'язкової військової підготовки для студентів-медиків та фармацевтів, військових контрактів для громадян віком 60+ та додаткових виплат інструкторам. Також підписано закон щодо відновлення прав депортованих осіб.

Також Володимир Зеленський підписав Закон щодо грошової допомоги для утриманців загиблих військовослужбовців.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійнаПолітикаТехнології
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9