Зеленський відвідав підприємство на Київщині, яке виготовляє компоненти для українських ракет і дронів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виробниками електроніки та компонентів для ракет і дронів на Київщині. Понад 80% виробництва працює на оборону країни.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із спеціалістами підприємства на Київщині, яке виготовляє електроніку та чутливі компоненти для українських ракет, дронів та іншої техніки. Він додав, що станом 80% виробництва даного підприємства працюють на оборону нашої держави, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.
Деталі
Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку. Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону
Президент також за роботу всім, хто посилює обороноздатність нашої держави.
Дякую всій команді за вашу роботу, яка дає результати для нашого захисту. Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав три військові закони, що стосуються обов'язкової військової підготовки для студентів-медиків та фармацевтів, військових контрактів для громадян віком 60+ та додаткових виплат інструкторам. Також підписано закон щодо відновлення прав депортованих осіб.
Також Володимир Зеленський підписав Закон щодо грошової допомоги для утриманців загиблих військовослужбовців.