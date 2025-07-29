Зеленський відвідав підприємство на Київщині, яке виготовляє компоненти для українських ракет і дронів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із спеціалістами підприємства на Київщині, яке виготовляє електроніку та чутливі компоненти для українських ракет, дронів та іншої техніки. Він додав, що станом 80% виробництва даного підприємства працюють на оборону нашої держави, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку. Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону - повідомив Зеленський.

Президент також за роботу всім, хто посилює обороноздатність нашої держави.

Дякую всій команді за вашу роботу, яка дає результати для нашого захисту. Ви посилюєте обороноздатність України, і це важливо - зазначив глава держави.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав три військові закони, що стосуються обов'язкової військової підготовки для студентів-медиків та фармацевтів, військових контрактів для громадян віком 60+ та додаткових виплат інструкторам. Також підписано закон щодо відновлення прав депортованих осіб.

Також Володимир Зеленський підписав Закон щодо грошової допомоги для утриманців загиблих військовослужбовців.