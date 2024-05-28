НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму
Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов
Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго
Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове
В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры
Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии
Поисковые работы на месте удара по гипермаркету в Харькове продолжаются круглосуточно - Терехов
Популярные
Публикации
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму
По меньшей мере 813 российских солдат похоронены во временно оккупированном Крыму, 622 из них, вероятно, являются гражданами Украины.
Бельгия собирается поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года, причем первые самолеты будут поставлены до конца этого года в рамках соглашения по безопасности, которое будет подписано во время визита Президента Зеленского в Брюссель.
Враг с ночи трижды обстрелял Сумскую область: зафиксировано 14 взрывов
Российские войска трижды обстреляли Сумскую область ночью и утром, в результате чего произошло 14 взрывов в Середино-Будской, Эсманьской и Великописаревской громадах.
Лимиты на электроэнергию сегодня не прогнозируются, запланирован импорт из 5 стран - Укрэнерго
На сегодня Украина не прогнозирует ограничения потребления электроэнергии, а импорт планируется из 5 стран - Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.
Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых
российские войска атаковали пограничную Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 50 взрывов и ранив двух человек.
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" вместо оформления разрешительных документов начала самовольно пользоваться дорогой, которая находится на балансе стратегического объекта "Одесский припортовый завод".
Нашли тело отца 8-летнего мальчика, который сдал тест ДНК в Харькове
Экспертиза ДНК подтвердила гибель 38-летнего работника гипермаркета, отца 8-летнего мальчика, во время вражеского нападения на харьковский гипермаркет 25 мая.
В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры
В результате российских обстрелов 28 мая погиб мирный житель, несколько человек получили ранения, были повреждены дома и инфраструктура во многих населенных пунктах Донецкой области.
Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине на фоне оппозиции Венгрии
Министры обороны ЕС обсудят военную помощь Украине и укрепление европейской оборонной промышленности, но Венгрия задерживает выплаты из Европейского фонда мира.
Поисковые работы на месте удара по гипермаркету в Харькове продолжаются круглосуточно - Терехов
Поисковые работы на месте российской атаки на гипермаркет в Харькове продолжаются круглосуточно, но осложняются значительными разрушениями, пеплом и постоянными воздушными тревогами.