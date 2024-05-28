Более 800 солдат российской армии похоронили в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму похоронили по меньшей мере 813 солдат российской армии, сообщили в представительстве Президента Украины в АРК в отчете от 27 мая, пишет УНН.

Детали

«Состоялись захоронения по меньшей мере 813 солдат российской армии. 622 из них, вероятно, были гражданами Украины", - сообщили в представительстве.

Отмечается, что количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения.

«Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 43 военнослужащих рф из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины», - указали в представительстве.

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