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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли

Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 08:58  •  411 просмотра

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Российские оккупанты все больше осознают, что Крым не является безопасным местом для содержания своих кораблей, сообщил представитель Сил обороны Юга.

Российские оккупанты все больше и больше понимают, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли. Сейчас в Черном море не наблюдается присутствие вражеских кораблей. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

По состоянию на сейчас ситуация остается стабильной. Кораблей там нет. Что касается выхода в море, то та информация не была подтверждена, что это ракетоноситель, и это была такая вероятность, но я отмечал, что не факт, что это он. Поэтому в принципе они стабильно остаются в пунктах базирования, несколько кораблей покинули Крым в течение этих нескольких дней. Все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли

- сказал Плетенчук.

Напомним,

На фронте за минувшие сутки произошло 103 боестолкновения, Силы обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава и два объекта инфраструктуры российских войск.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
chyornoe-moreЧерное море
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