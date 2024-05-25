Плетенчук: все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли

Российские оккупанты все больше и больше понимают, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли. Сейчас в Черном море не наблюдается присутствие вражеских кораблей. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

По состоянию на сейчас ситуация остается стабильной. Кораблей там нет. Что касается выхода в море, то та информация не была подтверждена, что это ракетоноситель, и это была такая вероятность, но я отмечал, что не факт, что это он. Поэтому в принципе они стабильно остаются в пунктах базирования, несколько кораблей покинули Крым в течение этих нескольких дней. Все больше и больше враг понимает, что Крым - это не то место, где стоит держать свои корабли - сказал Плетенчук.

Напомним,

На фронте за минувшие сутки произошло 103 боестолкновения, Силы обороны Украины поразили 17 районов сосредоточения личного состава и два объекта инфраструктуры российских войск.