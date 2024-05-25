Плетенчук: усе більше і більше ворог розуміє, що Крим - це не те місце, де варто тримати свої кораблі
Київ • УНН
Російські окупанти все більше усвідомлюють, що Крим не є безпечним місцем для утримання своїх кораблів, повідомив речник Сил оборони Півдня.
Російські окупанти все більше і більше розуміють, що Крим - це не те місце, де варто тримати свої кораблі. Наразі у Чорному морі не спостерігається присутність ворожих кораблів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
Станом на зараз ситуація залишається стабільною. Кораблів там немає. Що стосується виходу в море, то та інформація не була підтверджена, що це ракетоносій, і це була така вірогідність, але я зазначав, що не факт, що це він. Тому в принципі вони стабільно залишаються в пунктах базування, кілька кораблів покинули Крим протягом цих кількох днів. Усе більше і більше ворог розуміє, що Крим - це не те місце, де варто тримати свої кораблі
Нагадаємо
На фронті за минулу добу сталося 103 боєзіткнення, Сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу та два об'єкти інфраструктури російських військ.