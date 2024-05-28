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Понад 800 солдатів російської армії поховали в окупованому Криму

Понад 800 солдатів російської армії поховали в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 17172 перегляди

Щонайменше 813 російських солдатів поховані в тимчасово окупованому Криму, 622 з них, ймовірно, є громадянами України.

У тимчасово окупованому Криму поховали щонайменше 813 солдатів російської армії, повідомили у представництві Президента України в АРК у звіті від 27 травня, пише УНН.

Деталі

"Відбулися поховання щонайменше 813 солдатів російської армії. 622 із них, ймовірно, були громадянами України", - повідомили у представництві.

Зазначається, що кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.

"Підтверджено взяття в полон щонайменше 43 військовослужбовців рф з окупованого Криму, більшість з яких, ймовірно, є громадянами України", - вказали у представництві.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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