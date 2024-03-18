Более 800 кибератак совершили россияне на госучреждения и сервисы Украины - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин в Киеве встретился с коллегами из Министерства юстиции США Натаном Бруксом и Тимом Ранком, а также с советником по правовым вопросам Посольства США в Украине Джаредом Кимболом и атташе ФБР по правовым вопросам Крисом Гейгером. Обсудили стратегии расследования российских киберпреступлений, совершенных против Украины и стран-партнеров. Об этом Костин сообщил в соцсети Х, передает УНН.

Масштабы киберопераций России против Украины неуклонно растут. Зафиксировано более 800 попыток кибератак на государственные учреждения и сервисы. Среди них - объекты энергетической инфраструктуры, которые постоянно находятся под прицелом врага. - написал Андрей Костин.

Детали

Генпрокурор рассказал партнерам, что враг регулярно проводит информационные операции, чтобы дестабилизировать украинское общество. Российские хакеры также периодически атакуют телекоммуникационные системы, чтобы лишить граждан доступа к мобильной связи и интернету.

Костин подчеркнул, что эффективное и всестороннее расследование этих преступлений предусматривает внедрение передовых методов и практик, чтобы привлечь виновных к ответственности. Он добавил, что опыт и поддержка американских коллег в этих вопросах были бы очень ценными.

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Кроме расследований собственно преступлений, на этой встрече стороны говорили об усилении сотрудничества в сфере защиты интеллектуальной собственности и борьбы с организованной преступностью в киберпространстве.