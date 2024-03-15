В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
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ВР на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве. Мобилизационного законопроекта в планах нет - нардеп
Обсудили срочные и долгосрочные потребности украинской армии: Умеров встретился с вице-президентом Института мира США
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СБУ заблокировала поставки 1600 серводвигателей для беспилотников "Шахед" и 4000 микросхем для российских крылатых ракет, сорвав производство этого оружия.
Оккупанты нанесли удар по Конотопу: что известно
Российская армия нанесла удар по Конотопу в Сумской области. На месте вражеского удара работают соответствующие спасательные службы.
"Русский добровольческий корпус" объявил о повторной организации гумкоридора для жителей белгородщины и курщины
Российский добровольческий корпус объявил об организации второго гуманитарного коридора для эвакуации жителей белгородской и курской областей в связи с проведением ограниченной военной операции в этих регионах, призвав гражданское население выехать с 9 вечера до 7 утра 16 марта для их безопасности.
Генштаб о ситуации на фронте: за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений
За минувшие сутки российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 57 авиаударов и 46 раз применили реактивные системы залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры по всей Украине.
Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"
В оккупированном Крыму автобусы использовались как передвижные "избирательные участки" и доставлялись в жилые районы Симферополя для проведения незаконных выборов президента россии, что является нарушением международного права.
На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах
Киберполиция заблокировала Telegram-канал, который угрожал террористическими атаками на учебные заведения в Мукачево.
Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС на следующей неделе - Шмыгаль
На следующей неделе Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС для покрытия дефицита государственного бюджета и поддержки силовых структур, социальных выплат и пенсий.
На войне погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук
22-летний кинооператор Олесь Самчук, который в прошлом году окончил университет и служил в аэроразведке под позывным "Каркаде", погиб во время вражеского обстрела на Донецком направлении 11 марта, за несколько дней до запланированной свадьбы.
ВР на следующей неделе планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве. Мобилизационного законопроекта в планах нет - нардеп
На следующей неделе украинский парламент планирует рассмотреть законопроект о множественном гражданстве, но не законопроект о мобилизации или отчет главы Службы безопасности.
Обсудили срочные и долгосрочные потребности украинской армии: Умеров встретился с вице-президентом Института мира США
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с бывшим послом США Уильямом Тейлором, чтобы обсудить текущую ситуацию на поле боя против российской агрессии и неотложные и долгосрочные военные потребности Украины, которые США могут помочь удовлетворить.