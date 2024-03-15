В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет

Киберспециалисты Службы безопасности Украины уже имеют результаты в блокировании поставок комплектующих к российскому оружию, в частности деталей для производства "Шахедов" и микросхем для крылатых ракет. Об этом рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров - уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет", - сообщил Витюк.

Кроме того, он рассказал, что киберспециалисты работают на линии фронта над уничтожением вражеских систем РЭБ и РЭР, а также над перехватом вражеских беспилотников, которые координируют ракетные и артиллерийские удары по Силам обороны.

По словам Витюка, разведывательная информация, полученная ДКИБ, помогает предотвратить человеческие жертвы. Так же как и отражение кибератак.

"Кибервойна - это не что-то абстрактное и виртуальное. Каждая отраженная атака - это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы рф взломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате - прилет и десятки погибших", - пояснил он.

Так, за 2 года полномасштабной войны СБУ отразила почти 10 тыс. кибератак, большинство из которых - еще на начальной стадии. Эти кибератаки имели разную цель: разведывательную, деструктивную, психологического воздействия или комбинированную.

Витюк прогнозирует, что российские спецслужбы будут наращивать свой кибернаступательный потенциал. Но в то же время напоминает, что и СБУ проводит собственные спецоперации в киберпространстве и устраивает "хлопок" врагу, уничтожая различные военные объекты.

Добавим

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что для того, чтобы скрыть маркировку на отдельных компонентах беспилотников и усложнить специалистам работу по установлению страны-производителя, россияне используют механическое или лазерное затирание. А это свидетельствует о том, что эти компоненты имеют для врага критическое значение.

"Механическая и лазерная затирка маркировки на микроэлектронике - это два разных метода сокрытия информации о производителе элементов и других характеристик микроэлементов. Выбор метода может зависеть от ряда факторов. При использовании механической затирки осуществляется физическое удаление части или всей маркировки с поверхности элементов. Лазерная затирка более сложная, однако также обеспечивает удаление маркировки. Такие действия врага направлены на усложнение идентификационной работы по раскрытию важных информационных данных, определению конкретных технических характеристик и установлению происхождения оборудования, а также исследованию функциональности систем. Целенаправленная работа по сокрытию определенной группы элементов свидетельствует о том, что для врага они критичны, имеют стратегическое значение и не могут быть заменены другими ресурсами", - отметил Рувин.