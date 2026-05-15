13:47 • 3412 просмотра
Более 60 дипломатам показали место попадания российской ракеты в многоэтажку в Киеве

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Более 60 иностранных дипломатов посетили разрушенный дом в Дарницком районе. От удара ракеты Х-101 погибли 24 человека, в том числе трое детей.

Более 60 дипломатов посетили место попадания российской ракеты по жилому дому в Дарницком районе Киева, сообщили в МИД Украины в пятницу, пишет УНН.

При содействии Министерства иностранных дел Украины организован визит более 60 руководителей дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, к месту попадания российской ракеты в 9-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. Участники почтили память погибших минутой молчания

- сообщили в МИД.

Брифинг для дипломатического корпуса провел глава ГСЧС Андрей Даник, проинформировав участников о последствиях российского удара по жилому дому, нанесенного ракетой Х-101. В результате удара погибли 24 человека, среди них – трое детей. Еще 48 человек получили ранения.

Иностранным дипломатам также продемонстрировали, каким образом проводилась поисково-спасательная операция, которая длилась более 28 часов.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, выступая перед иностранными дипломатами, подчеркнул, что "эта атака стала очередным сознательным ударом россии по гражданским и является свидетельством нежелания страны-агрессора прекращать эту кровавую войну". По его словам, "единственным путем заставить россию остановиться является усиление международного давления и повышение цены агрессии". 

Заместитель главы МИД призвал иностранных партнеров к "решительному осуждению этого преступления, усилению санкционного давления на россию, а также предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны для защиты гражданских и предотвращения подобных трагедий в будущем". "Он также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности всех причастных к преступлениям россии против украинского народа", сообщили в МИД.

Юлия Шрамко

