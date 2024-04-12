Более 50 ракет выпустили по Израилю со стороны Ливана

Более 50 ракет выпустили по северу Израиля, обстрел ведется со стороны юга Ливана, передает УНН со ссылкой на Israel Тоԁау.

По данным СМИ, слышна сирена, работает система ПВО.

Сообщается, что ливанское движение "Хезболлах" подтвердило, что выпустило десятки ракет по позициям израильской артиллерии.

Напомним

Ранее в США заявили, что возможная атака Ирана против Израиля ожидается 12 апреля. В ходе атаки могут быть применены более 100 дронов, десятки ракет против военных целей.

США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль