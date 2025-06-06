Более 4500 обстрелов: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

На российско-украинском фронте за сутки четверга, 05 июня, произошло 189 боевых столкновений: оккупанты наиболее активны на Покровском направлении. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 05.06.2025 на фронте зафиксировано 189 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 33 авиационных удара, применив одну ракету и 44 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1266 дронов-камикадзе и осуществили 4511 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска и в направлении Долгенького, получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загризово и в направлении Голубовки. Украинские защитники отбили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григоровки.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были успешно отбиты нашими защитниками.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили пять штурмов захватчиков в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Горехово, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 46 вражеских атак, до сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 171 оккупанта, 121 из них – безвозвратно. Также уничтожено шесть единиц автомобильной техники, шесть БпЛА, 17 мотоциклов, два пункта управления БпЛА; повреждены миномет и пушка - говорится в отчете.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Равнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре тщетные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг три раза без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении украинские защитники отбили 14 вражеских атак. Также противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, осуществил 162 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах, в частности четыре — из реактивной системы залпового огня

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

В четверг, 05 июня российские штурмовые группы начали активное наступление на Малиновку Запорожской области. Враг вклинился в серую зону и просочился в лесополосы восточнее села.

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