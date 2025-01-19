"Более 3800 обращений": Решетилова подвела итоги первых 20 дней в должности военного омбудсмена

Военный омбудсмен Ольга Решетилова подвела итоги первых 20 дней работы, получив более 3800 обращений. Она обозначила основные проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие, пишет УНН.

За 20 дней в должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей ко мне поступило 3876 обращений. Они поступают различными способами, на опубликованные телефонный номер и почту, сообщениями в личные мессенджеры, официальными письмами на Офис Президента, через Министерство обороны, во время встреч или посещения госпиталей, - написала Решетилова.

По словам Решетиловой, часть обращений, а именно 302, не касаются непосредственно защиты прав военнослужащих. В этих случаях люди пытаются найти справедливость, обращаясь в различные органы власти, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Такие обращения были направлены в соответствующие ведомства.

Другая часть военнослужащих или их родных нуждались в консультациях или разъяснениях. Остальные обращения касались сути конкретных вопросов. Хотя каждое обращение имеет свою специфику, уже можно заметить определенные тенденции и выделить основные блоки проблем. Однако Решетилова отметила, что это пока только предварительная оценка ситуации, а не детальный анализ.

«Итак, у нас есть два рекордсмена по количеству обращений - это не направление на ВВК и лечение и проблема перемещения между подразделениями.

Относительно первого. Забегая вперед, скажу, что да, я знаю, что некоторые военнослужащие злоупотребляют возможностью прохождения ВВК, что командиры в условиях катастрофического дефицита личного состава не могут себе позволить отправлять на лечение при малейшей жалобе.

Но. Среди обращений, которые получила я, - не направление на лечение после ранений, на срочные и плановые операции, последствия тяжелых контузий, панические атаки и острые постравматические расстройства и тому подобное. Не сложно понять, что в таком состоянии эффективность выполнения боевых задач низкая, а уровень смертности среди военнослужащих в связи с заболеваниями будет расти. Кроме того, в случае нелеченого психического расстройства военнослужащий может представлять опасность или для себя самого, или для собратьев», - написала военный омбудсмен.

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По ее словам, из обращений становится понятно, что игнорирование медицинских рекомендаций, даже от медиков собственного подразделения, часто является позицией командира. Отсутствие индивидуального подхода и рассмотрения приводит к тому, что военнослужащие месяцами страдают от болезней и нередко вынуждены идти в СЗЧ, чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

Перевод между военными частями. Думаю, здесь вы и сами все знаете. В ноябре военнослужащим было обещано быстрое и понятное перемещение через Армию+. Но очень часто командиры не выполняют приказ о переводе или специально переводят военнослужащих вопреки их воле на другие должности, что затрудняет выполнение приказа. Вчера мне один офицер прямым текстом сказал: «Мы не позволим воровать у нас людей». Но военнослужащие - не товар. Они идут служить туда, где чувствуют уважение к себе. Поэтому укомплектованность подразделения - это самый первый показатель лидерских качеств командира, - подчеркивает она.

Она также рассказала о проблеме невозобновления после СЗЧ.

Начну с того, что проблема СЗЧ - комплексная, она в определенной степени является следствием необеспечения прав военнослужащих, постоянной ситуации неопределенности для личного состава, истощения, а в отдельных случаях - страха смерти, что вполне естественно для живого человека. Моя последовательная позиция: когда речь идет о таких эмоциональных состояниях, никакой страх уголовной ответственности их не пересилит. И решение этой проблемы надо искать в другой плоскости, где речь идет о мотивации, доверии к командиру и страх его подвести, братство и моральную ответственность за предательство побратима - отметила Решетилова.

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Она отмечает, что есть случаи, когда военнослужащие после СЗЧ уже более четырех месяцев находятся в своих подразделениях, но их не восстанавливают на службе и не выплачивают денежное обеспечение. Это связано с затягиванием рассмотрения их дел Государственным бюро расследований. Промедление касается получения документов, рассмотрения ходатайств об освобождении от уголовной ответственности и передачи дел в суд.

Даже после решения суда о закрытии уголовного дела и освобождения от ответственности, служба не возобновляется из-за отсутствия механизма для этого.

Для решения этой проблемы необходимы изменения в Положение о прохождении военной службы. Насколько мне известно, они уже разрабатываются в Вооруженных силах. Относительно изменений в положения других военных формирований - пока вопрос открыт, будем выяснять - добавила военный омбудсмен.

Также она говорит, что третья проблема с которой она столкнулась - это военнопленные и пропавшие без вести.

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В то же время в государстве действует целая «инфраструктура» для работы с семьями пропавших без вести. К этому процессу привлечены Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Ирина Верещук, которая координирует эту деятельность от Офиса Президента, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Уполномоченный по вопросам пропавших без вести, а также Гражданско-военное сотрудничество ВСУ.

«Тем не менее у родных остаются вопросы, в частности относительно коммуникации с воинскими частями, о назначении служебного расследования, предоставлении актов служебных расследований и тому подобное. На мой очередной запрос по акту офицер одной из частей спросил меня: «Какая им разница, где он исчез?». Для меня это о непонимании некоторыми командирами двух очевидных истин:

- точно и четко установленные обстоятельства и координаты места исчезновения непосредственно влияют на дальнейшие поиски;

- родные пропавших без вести и погибших военнослужащих имеют право знать правду о том, что произошло», - подчеркнула Решетилова.

По ее словам, сейчас планируется серия встреч родных пропавших без вести и военнопленных с представителями частей.

И напоследок о самом сложном и страшном - о пытках, избиениях и жестоком обращении. На данный момент я получила 6 обращений с такими жалобами, - говорит омбудсмен.

Она рассказала, что по одному из обращений, где заявители предоставили видео, удалось оперативно установить лицо, которое пытал военнослужащего электрошокером перед строем. Злоумышленником оказался командир батальона. Как выяснилось, издевательства и избиения, часто без каких-либо причин, были систематической практикой в этом подразделении.

На основании ее заявления ГБР открыло уголовное производство, а также начато служебное расследование. Командир отстранен от исполнения обязанностей. Она поблагодарила всех, кто оперативно отреагировал на ситуацию.

Остальные обращения прорабатываем и выясняем обстоятельства. Если пытки и избиения будут подтверждены - будет написано заявление в ГБР и направлено письмо к командованию с просьбой инициировать служебные расследования, - добавила она.

Напомним

30 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Ольгу Решетилову. УНН собрал информацию, кто она такая и чем занималась до новой должности.