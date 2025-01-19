"Более 3800 обращений": Решетилова подвела итоги первых 20 дней в должности военного омбудсмена

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 156290 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 103345 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 181181 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 153190 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 186900 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 130868 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 117285 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 115486 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107716 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 189103 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Херсонщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

На Херсонщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

19 января, 06:50 • 36571 просмотра
россия перебрасывает войска для наступления на Покровск - ISW

россия перебрасывает войска для наступления на Покровск - ISW

19 января, 08:03 • 27788 просмотра
Группа мошенников через фейковые аккаунты присвоила миллионные донаты для ВСУ

Группа мошенников через фейковые аккаунты присвоила миллионные донаты для ВСУ

19 января, 10:05 • 37484 просмотра
Израиль официально получил список заложников, которых должны освободить сегодня: кого вернут

Израиль официально получил список заложников, которых должны освободить сегодня: кого вернут

19 января, 10:11 • 45155 просмотра
Трамп раскрыл первые шаги после инаугурации: от депортаций до TikTok

Трамп раскрыл первые шаги после инаугурации: от депортаций до TikTok

11:03 • 32527 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 156290 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 163731 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 138588 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 186900 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 189103 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 93952 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 105918 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 107159 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 181181 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 121337 просмотра
Актуальное
"Более 3800 обращений": Решетилова подвела итоги первых 20 дней в должности военного омбудсмена

"Более 3800 обращений": Решетилова подвела итоги первых 20 дней в должности военного омбудсмена

Киев  •  УНН

 • 11791 просмотра

Read in English

Ольга Решетилова рассказала о первых итогах работы в должности военного омбудсмена. Среди основных проблем - отказ в направлении на ВВК, перемещение между подразделениями и невозобновление после СЗЧ.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова подвела итоги первых 20 дней работы, получив более 3800 обращений. Она обозначила основные проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие, пишет УНН.

За 20 дней в должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей ко мне поступило 3876 обращений. Они поступают различными способами, на опубликованные телефонный номер и почту, сообщениями в личные мессенджеры, официальными письмами на Офис Президента, через Министерство обороны, во время встреч или посещения госпиталей,

- написала Решетилова.

По словам Решетиловой, часть обращений, а именно 302, не касаются непосредственно защиты прав военнослужащих. В этих случаях люди пытаются найти справедливость, обращаясь в различные органы власти, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Такие обращения были направлены в соответствующие ведомства.

Другая часть военнослужащих или их родных нуждались в консультациях или разъяснениях. Остальные обращения касались сути конкретных вопросов. Хотя каждое обращение имеет свою специфику, уже можно заметить определенные тенденции и выделить основные блоки проблем. Однако Решетилова отметила, что это пока только предварительная оценка ситуации, а не детальный анализ.

«Итак, у нас есть два рекордсмена по количеству обращений - это не направление на ВВК и лечение и проблема перемещения между подразделениями.

Относительно первого. Забегая вперед, скажу, что да, я знаю, что некоторые военнослужащие злоупотребляют возможностью прохождения ВВК, что командиры в условиях катастрофического дефицита личного состава не могут себе позволить отправлять на лечение при малейшей жалобе.

Но. Среди обращений, которые получила я, - не направление на лечение после ранений, на срочные и плановые операции, последствия тяжелых контузий, панические атаки и острые постравматические расстройства и тому подобное. Не сложно понять, что в таком состоянии эффективность выполнения боевых задач низкая, а уровень смертности среди военнослужащих в связи с заболеваниями будет расти. Кроме того, в случае нелеченого психического расстройства военнослужащий может представлять опасность или для себя самого, или для собратьев», - написала военный омбудсмен.

Уже в январе: Умеров рассказал, когда электронные направления на ВВК будут доступны в Резерв+14.01.25, 19:04 • 29105 просмотров

По ее словам, из обращений становится понятно, что игнорирование медицинских рекомендаций, даже от медиков собственного подразделения, часто является позицией командира. Отсутствие индивидуального подхода и рассмотрения приводит к тому, что военнослужащие месяцами страдают от болезней и нередко вынуждены идти в СЗЧ, чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

Перевод между военными частями. Думаю, здесь вы и сами все знаете. В ноябре военнослужащим было обещано быстрое и понятное перемещение через Армию+. Но очень часто командиры не выполняют приказ о переводе или специально переводят военнослужащих вопреки их воле на другие должности, что затрудняет выполнение приказа. Вчера мне один офицер прямым текстом сказал: «Мы не позволим воровать у нас людей». Но военнослужащие - не товар. Они идут служить туда, где чувствуют уважение к себе. Поэтому укомплектованность подразделения - это самый первый показатель лидерских качеств командира,

- подчеркивает она.

Она также рассказала о проблеме невозобновления после СЗЧ.

Начну с того, что проблема СЗЧ - комплексная, она в определенной степени является следствием необеспечения прав военнослужащих, постоянной ситуации неопределенности для личного состава, истощения, а в отдельных случаях - страха смерти, что вполне естественно для живого человека. Моя последовательная позиция: когда речь идет о таких эмоциональных состояниях, никакой страх уголовной ответственности их не пересилит. И решение этой проблемы надо искать в другой плоскости, где речь идет о мотивации, доверии к командиру и страх его подвести, братство и моральную ответственность за предательство побратима

- отметила Решетилова.

Против военнослужащих, которые находятся в СОЧ до трех дней, не будет возбуждаться уголовное производство - ГБР16.01.25, 13:16 • 27393 просмотра

Она отмечает, что есть случаи, когда военнослужащие после СЗЧ уже более четырех месяцев находятся в своих подразделениях, но их не восстанавливают на службе и не выплачивают денежное обеспечение. Это связано с затягиванием рассмотрения их дел Государственным бюро расследований. Промедление касается получения документов, рассмотрения ходатайств об освобождении от уголовной ответственности и передачи дел в суд.

Даже после решения суда о закрытии уголовного дела и освобождения от ответственности, служба не возобновляется из-за отсутствия механизма для этого. 

Для решения этой проблемы необходимы изменения в Положение о прохождении военной службы. Насколько мне известно, они уже разрабатываются в Вооруженных силах. Относительно изменений в положения других военных формирований - пока вопрос открыт, будем выяснять

- добавила военный омбудсмен.

Также она говорит, что третья проблема с которой она столкнулась - это военнопленные и пропавшие без вести.

52 тыс. запросов о пропавших российских военных поступило в украинский проект - Коордштаб10.01.25, 16:51 • 29512 просмотров

В то же время в государстве действует целая «инфраструктура» для работы с семьями пропавших без вести. К этому процессу привлечены Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Ирина Верещук, которая координирует эту деятельность от Офиса Президента, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Уполномоченный по вопросам пропавших без вести, а также Гражданско-военное сотрудничество ВСУ.

«Тем не менее у родных остаются вопросы, в частности относительно коммуникации с воинскими частями, о назначении служебного расследования, предоставлении актов служебных расследований и тому подобное. На мой очередной запрос по акту офицер одной из частей спросил меня: «Какая им разница, где он исчез?». Для меня это о непонимании некоторыми командирами двух очевидных истин:

- точно и четко установленные обстоятельства и координаты места исчезновения непосредственно влияют на дальнейшие поиски;

- родные пропавших без вести и погибших военнослужащих имеют право знать правду о том, что произошло», - подчеркнула Решетилова. 

По ее словам, сейчас планируется серия встреч родных пропавших без вести и военнопленных с представителями частей.

И напоследок о самом сложном и страшном - о пытках, избиениях и жестоком обращении. На данный момент я получила 6 обращений с такими жалобами,

- говорит омбудсмен.

Она рассказала, что по одному из обращений, где заявители предоставили видео, удалось оперативно установить лицо, которое пытал военнослужащего электрошокером перед строем. Злоумышленником оказался командир батальона. Как выяснилось, издевательства и избиения, часто без каких-либо причин, были систематической практикой в этом подразделении.

На основании ее заявления ГБР открыло уголовное производство, а также начато служебное расследование. Командир отстранен от исполнения обязанностей. Она поблагодарила всех, кто оперативно отреагировал на ситуацию.

Остальные обращения прорабатываем и выясняем обстоятельства. Если пытки и избиения будут подтверждены - будет написано заявление в ГБР и направлено письмо к командованию с просьбой инициировать служебные расследования,

- добавила она.

Напомним 

30 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого военного омбудсмена Ольгу Решетилову. УНН собрал информацию, кто она такая и чем занималась до новой должности.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойна
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы