52 тыс. запросов о пропавших российских военных поступило в украинский проект - Коордштаб

В 2024 году в проект "Хочу найти" поступило 52 тысячи запросов от семей пропавших российских военных, больше всего захватчиков исчезло в Донецкой области - 19 025 человек, преимущественно в Покровском и Бахмутском районах, сообщили в пятницу в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, пишет УНН.

Детали

"52 тысячи запросов от российских семей о пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора поступило в 2024 году в отдельный проект "Хочу найти", - говорится в сообщении.

Эта цифра, как указано, "не включает погибших и в 2-3 раза меньше общего количества пропавших без вести россиян", ведь не все родственники обращаются к украинскому проекту. "Власти россии всячески пытаются скрыть информацию о потерях, которые несет российская армия в попытке оккупировать Украину. Тема пропавших без вести, пленных и погибших оккупантов в россии является табуированной", - отметили в коордштабе.

"Используя предоставленную в рамках проекта информацию, россияне получают возможность подтвердить статус военнопленных или погибших и требовать от российских властей проведения обменов. В 2024 году предоставлена информация о пребывании в украинском плену 1570 российских военных, из которых 397 были обменяны на Защитников Украины", - рассказали в коордштабе.

Статистика обращений к проекту "Хочу найти", как отмечается, демонстрирует рост потерь армии агрессора в Украине. "Большинство заявок касаются пропавших в 2024 году - 29 472 оккупантов. Больше всего захватчиков исчезло в полях и посадках Донецкой области - 19 025 оккупантов, в частности в Покровском (8 597) и Бахмутском (5 164) районах. Еще 3 069 оккупантов исчезли на территории россии, преимущественно в курской области. 63% пропавших без вести - молодые мужчины в возрасте 17-39 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщается, среди 20 подразделений вс рф, которые возглавляют списки по количеству пропавших без вести, "8 комплектуются незаконно мобилизованными в ОРДЛО ("народных республик")". "Российское военное руководство использует эти подразделения как "пушечное мясо" и не учитывает потери личного состава", - указали в коордштабе.

"73% россиян, которые обратились к проекту "Хочу найти", отметили, что не поддерживают вторжение россии в Украину. Похоже, только потеряв своих близких, россияне начинают осознавать реальную цену кровавой войны, развязанной их страной", - отмечается в сообщении.

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