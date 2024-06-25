Проект "Хочу жить" пользуется значительной популярностью среди российских военнопленных, многие из которых сдаются в плен из-за ощущения безысходности. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Хочу жить" - довольно популярен среди русских пленных. В подавляющем количестве, они сдаются в плен, из-за безысходности, ведь лучше сдаться в плен и жить", - говорит Волошин.

По его словам, даже когда россияне возвращаются, их отправляют обратно на линию фронта.

Напомним

Офис Генпрокурора расследует 28 уголовных производств по фактам убийства российскими войсками 62 украинских военнопленных. В этих производствах сообщено о подозрении 4 лицам, в отношении 2 уже завершено расследование и направлены обвинительные акты в суд, одно лицо осуждено.