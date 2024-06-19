Розслідуємо 28 проваджень щодо вбивства окупантами 62 українських військовополонених – ОГП
Київ • УНН
Генеральна прокуратура розслідує 28 кримінальних справ, пов'язаних з убивством російськими військовослужбовцями 62 українських військовополонених, на даний момент пред'явлені звинувачення 4 підозрюваним, 2 обвинувальним висновкам і 1 засудженому.
Офіс Генпрокурора розслідує 28 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 особам, щодо 2 вже завершено розслідування та скеровані обвинувальні акти до суду, одну особу засуджено. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми вже маємо інформацію щодо того, які офіцери віддали злочинний наказ не брати в полон українських військових, а вбивати їх з нелюдською жорсткістю. Наразі ми перевіряємо цю інформацію, за результатами перевірок та слідчих дій прокурори та слідчі будуть приймати рішення щодо повідомлення їм про підозру
Він зазначив, що дуже важливо, що вдалося отримати докази, що окупанти, які вчинили це діяли за наказом, адже це чергове підтвердження того, що вбивство та тортури військовополонених, цивільних - це спланована стратегія рф.
Загалом на сьогодні ми розслідуємо 28 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 особам, щодо 2 осіб вже завершено розслідування та скеровані обвинувальні акти до суду, одну особу засуджено
Доповнення
Генпрокурор повідомляв, що встановлено особу захисника України, якого російські окупанти обезголовили на Донеччині. Також ідентифіковано російських командирів, відповідальних за жорстоке вбивство.
Раніше повідомлялось, що у Донецькій області під час проведення аеророзвідки Сили оборони знайшли пошкоджений броньований автомобіль українських військових, на якому знаходилася відрізана голова українського захисника. Розпочато досудове розслідування.