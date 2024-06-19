Обезголовлення окупантами українського захисника: встановлено особу військового та ідентифіковано відповідальних командирів рф
Київ • УНН
Встановлено особу українського захисника, обезголовленого російськими окупантами на Донеччині, а також ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за жорстоке вбивство.
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що встановлено особу захисника України, якого російські окупанти обезголовили на Донеччині. Також ідентифіковано російських командирів, відповідальних за жорстоке вбивство. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Костіна у соцмережі X.
Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого. Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних.
Також Костін зазначив, що ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.
"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі – це державна політика країни-терориста росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства, – наголосив Андрій Костін.
Раніше повідомлялось, що у Донецькій області під час проведення аеророзвідки Сили оборони знайшли пошкоджений броньований автомобіль українських військових, на якому знаходилася відрізана голова українського захисника. Розпочато досудове розслідування.