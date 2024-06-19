Обезглавливание оккупантами украинского защитника: установлена личность военного и идентифицированы ответственные командиры рф

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что установлена личность защитника Украины, которого российские оккупанты обезглавили в Донецкой области. Также идентифицированы российские командиры, ответственные за жестокое убийство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Костина в соцсети X.

По расследованию жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлена личность погибшего. Сейчас мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных. - написал Генпрокурор.

Также Костин отметил, что идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.

"Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста россии. Каждый мировой лидер, который жмет руку путину, должен осознавать, что жмет руку лицу, которое толерантно относится к варварским убийствам, - отметил Андрей Костин.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области во время проведения аэроразведки Силы обороны нашли поврежденный бронированный автомобиль украинских военных, на котором находилась отрезанная голова украинского защитника. Начато досудебное расследование.