Офис Генпрокурора расследует 28 уголовных производств по фактам убийства российскими войсками 62 украинских военнопленных. В этих производствах сообщено о подозрении 4 лицам, в отношении 2 уже завершено расследование и направлены обвинительные акты в суд, одно лицо осуждено. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

У нас уже есть информация о том, какие офицеры отдали преступный приказ не брать в плен украинских военных, а убивать их с нечеловеческой жесткостью. Сейчас мы проверяем эту информацию, по результатам проверок и следственных действий прокуроры и следователи будут принимать решение относительно сообщения им о подозрении - сказал Костин.

Он отметил, что очень важно, что удалось получить доказательства, что оккупанты, совершившие это действовали по приказу, ведь это очередное подтверждение того, что убийство и пытки военнопленных, гражданских - это спланированная стратегия рф.

Всего на сегодня мы расследуем 28 уголовных производств по фактам убийства российскими войсками 62 украинских военнопленных. В этих производствах сообщено о подозрении 4 лицам, в отношении 2 лиц уже завершено расследование и направлены обвинительные акты в суд, одно лицо осуждено - рассказал Костин.

Дополнение

Генпрокурор сообщал, что установлена личность защитника Украины, которого российские оккупанты обезглавили в Донецкой области. Также идентифицированы российские командиры, ответственные за жестокое убийство.

ранее сообщалось, что в Донецкой области во время проведения аэроразведки Силы обороны нашли поврежденный бронированный автомобиль украинских военных, на котором находилась отрезанная голова украинского защитника. Начато досудебное расследование.