Здаються через безвихідь: Волошин пояснив, чому проєкт "Хочу жить" користується популярністю серед військових рф
Київ • УНН
Проект "Хочу жить" популярний серед російських військових, які здаються в полон через відчуття безвиході, заявив речник ОСУВ" Хортиця " Назар Волошин.
Проєкт "Хочу жить" користується значною популярністю серед російських військовополонених, багато з яких здаються в полон через відчуття безвиході. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Хочу жить" – досить популярний серед російських полонених. В переважній кількості, вони здаються в полон, через безвихідь, адже краще здатися в полон і жити", - каже Волошин.
За його словами, навіть коли росіяни повертаються, їх відправляють назад на лінію фронту.
Нагадаємо
Офіс Генпрокурора розслідує 28 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військами 62 українських військовополонених. У цих провадженнях повідомлено про підозру 4 особам, щодо 2 вже завершено розслідування та скеровані обвинувальні акти до суду, одну особу засуджено.