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52 тис. запитів про зниклих російських військових надійшло до українського проєкту - Коордштаб

52 тис. запитів про зниклих російських військових надійшло до українського проєкту - Коордштаб

Київ • УНН

 • 29940 перегляди

У 2024 році до проєкту "Хочу найти" надійшло 52 тисячі запитів від родин зниклих російських військових. Найбільше загарбників зникло в Донецькій області - 19 025 осіб, переважно в Покровському та Бахмутському районах.

У 2024 році до проєкту "Хочу найти" надійшло 52 тисячі запитів від родин зниклих російських військових, найбільше загарбників зникло в Донецькій області - 19 025 осіб, переважно в Покровському та Бахмутському районах, повідомили у п'ятницю у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у Telegram, пише УНН.

Деталі

"52 тисячі запитів від російських родин про зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора надійшло у 2024 році до окремого проєкту "Хочу найти", - ідеться у повідомленні.

Ця цифра, як вказано, "не включає загиблих і є у 2-3 рази меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян", адже не всі родичі звертаються до українського проєкту. "Влада росії усіляко намагається приховати інформацію про втрати, яких зазнає російська армія у спробі окупувати Україну. Тема зниклих безвісти, полонених та загиблих окупантів у росії є табуйованою", - зазначили в коордштабі.

"Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, росіяни отримують можливість підтвердити статус військовополонених або загиблих і вимагати від російської влади проведення обмінів. У 2024 році надано інформацію про перебування в українському полоні 1570 російських військових, із яких 397 було обміняно на Захисників України", - розповіли в коордштабі.

Статистика звернень до проєкту "Хочу найти", як зазначається, демонструє зростання втрат армії агресора в Україні. "Більшість заявок стосуються зниклих у 2024 році - 29 472 окупантів. Найбільше загарбників зникло в полях та посадках Донецької області - 19 025 окупантів, зокрема в Покровському (8 597) та Бахмутському (5 164) районах. Ще 3 069 окупантів зникли на території росії, переважно в курській області. 63% зниклих безвісти - молоді чоловіки віком 17-39 років", - сказано у повідомленні.

Як повідомляється, серед 20 підрозділів зс рф, які очолюють списки за кількістю зниклих безвісти, "8 комплектуються незаконно мобілізованими в ОРДЛО ("народних республік")". "Російське військове керівництво використовує ці підрозділи як "гарматне м’ясо" і не зважає на втрати особового складу", - вказали в коордштабі.

"73% росіян, які звернулися до проєкту "Хочу найти", зазначили, що не підтримують вторгнення росії в Україну. Схоже, лише втративши своїх близьких, росіяни починають усвідомлювати реальну ціну кривавої війни, розв’язаної їхньою країною", - зазначається у повідомленні.

Здаються через безвихідь: Волошин пояснив, чому проєкт "Хочу жить" користується популярністю серед військових рф25.06.24, 15:47 • 20487 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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