Украина и Германия, вместе с рядом других стран и учреждений развития, основали Альянс устойчивости малого и среднего бизнеса для Украины. Члены Альянса обязались сделать взносы, и общие обязательства сейчас составляют более 7 млрд евро. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Создание Альянса устойчивости малого и среднего бизнеса состоялось в рамках Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине (Ukraine Recovery Conference-2024).

К сообществу присоединились как страны, так и учреждения по финансированию и развитию, а также международные организации. Среди них: Австрия, Канада, Эстония, Европейский Союз, Германия, Япония, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, Великобритания, а также ЕС, Всемирный банк, Агентство США по международному развитию (USAID), ПРООН, ЮНИДО, Банк развития Совета Европы (CEB), Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский инвестиционный фонд (EIF), Международная организация по миграции и др.

Все учредители делают вклад в Альянс через финансовые инвестиции или программы по развитию. Общие обязательства сейчас составляют более 7 млрд евро на текущие и новые программы для малых и средних предприятий (МСП), из которых более 4,5 млрд евро - это финансирование новых проектов.

Основные взносы по новым обязательствам на 3,9 млрд евро будут поступать в рамках программы Ukraine Facility. Украинские предприятия получат доступ к финансовым инструментам в рамках инвестиционного компонента Ukraine Investment Framework. Этот пакет также предусматривает новое финансирование от Европейского банка реконструкции и развития для удовлетворения потребностей украинских компаний в ликвидности и поддержку предприятий, пострадавших от войны, и уязвимых групп населения. Кроме того, выплаты из бюджета ЕС помогут правительству Украины осуществить реформы, связанные с малыми и средними предприятиями, и предоставить им финансовую поддержку.

Малый и средний бизнес - это основа нашей экономики, важная часть экономической устойчивости. По данным Госслужбы статистики, в течение первого года полномасштабной войны работали 1,7 миллиона малых и средних бизнесов. Они обеспечивали каждое пятое рабочее место. Сейчас они играют ключевую роль в восстановлении страны. Однако война тяжело ударила по бизнесам различными способами. Наша цель не только помочь им восстановиться, но и создать условия для их развития - сказала первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Свириденко рассказала о трех ключевых направлениях поддержки украинского бизнеса, которые будет осуществлять Альянс:

Реформирование политики МСП, включая внедрение стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2027 года, технические консультации по нормативной базе, политике и государственным программам поддержки, а также помощь в повышении навыков предпринимателей для доступа к международным рынкам в контексте вступления в ЕС.

Формирование сильных институтов, которое предусматривает поддержку существующих институтов, таких как Экспортно-кредитное агентство и Фонд развития предпринимательства. Партнеры Альянса, включая Германию, ЕС, Всемирный банк, Японское агентство международного сотрудничества и Люксембургское агентство развития, будут работать над преобразованием Фонда развития предпринимательства в институт национального развития для поддержки МСП.

Доступ к финансированию имеет целью предоставление средств украинским банкам для поддержки МСП, включая частный капитал, инструменты распределения рисков, гарантии, мини- и инвестиционные гранты, займы и процентные субсидии.

Напомним

На Конференции по восстановлению Украины в Берлине группа Европейского инвестиционного банка в сотрудничестве с Еврокомиссией и правительством Украины подписала ряд важных проектов и партнерских соглашений, направленных на поддержку экономической и социальной устойчивости Украины.

В ЕС подписали соглашения для привлечения более 1 млрд евро для бизнеса и восстановления критической инфраструктуры в Украине