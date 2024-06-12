Більше 30 міжнародних партнерів приєдналися до Альянсу стійкості бізнесу для України
Київ • УНН
Понад 30 міжнародних партнерів приєдналися до Альянсу сприяння бізнес-стійкості МСП в Україні, пообіцявши надати понад 7 мільярдів євро на підтримку українських малих та середніх підприємств шляхом проведення політичних реформ, розбудови інституційної спроможності та забезпечення доступу до фінансування.
Україна та Німеччина, разом з рядом інших країн та установ розвитку, започаткували Альянс стійкості малого та середнього бізнесу для України. Члени Альянсу зобов'язалися зробити внески, і загальні зобов’язання наразі складають понад 7 млрд євро. Про це повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
Деталі
Створення Альянсу стійкості малого та середнього бізнесу відбулося в рамках Міжнародної конференції з відновлення України у Берліні (Ukraine Recovery Conference–2024).
До спільноти долучилися як країни, так і установи з фінансування та розвитку, а також міжнародні організації. Серед них: Австрія, Канада, Естонія, Європейський Союз, Німеччина, Японія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швейцарія, Велика Британія, а також ЄС, Світовий банк, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), ПРООН, ЮНІДО, Банк розвитку Ради Європи (CEB), Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк (EIB), Європейський інвестиційний фонд (EIF), Міжнародна організація з міграції тощо.
Усі засновники роблять внесок в Альянс через фінансові інвестиції або програми з розвитку. Загальні зобов’язання наразі складають понад 7 млрд євро на поточні та нові програми для малих та середніх підприємств (МСП), з яких понад 4,5 млрд євро – це фінансування нових проєктів.
Основні внески за новими зобов’язаннями на 3,9 млрд євро надходитимуть у рамках програми Ukraine Facility. Українські підприємства отримають доступ до фінансових інструментів у межах інвестиційного компонента Ukraine Investment Framework. Цей пакет також передбачає нове фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку для задоволення потреб українських компаній у ліквідності та підтримку підприємств, які постраждали від війни, і вразливих груп населення. Крім того, виплати з бюджету ЄС допоможуть уряду України здійснити реформи, пов’язані з малими та середніми підприємствами, та надати їм фінансову підтримку.
Малий і середній бізнес – це основа нашої економіки, важлива частина економічної стійкості. За даними Держслужби статистики, протягом першого року повномасштабної війни працювали 1,7 мільйона малих та середніх бізнесів. Вони забезпечували кожне п’яте робоче місце. Зараз вони відіграють ключову роль у відновленні країни. Однак війна важко вдарила по бізнесах у різний спосіб. Наша мета не лише допомогти їм відновитися, а й створити умови для їх розвитку
Свириденко розповіла про три ключові напрями підтримки українського бізнесу, які здійснюватиме Альянс:
- Реформування політики МСП, що включає впровадження стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року, технічні консультації щодо нормативної бази, політики та державних програм підтримки, а також допомога в підвищенні навичок підприємців для доступу до міжнародних ринків у контексті вступу до ЄС.
- Формування сильних інституцій, яке передбачає підтримку існуючих інституцій, таких як Експортно-кредитне агентство та Фонд розвитку підприємництва. Партнери Альянсу, включаючи Німеччину, ЄС, Світовий банк, Японське агентство міжнародного співробітництва та Люксембурзьке агентство розвитку, працюватимуть над перетворенням Фонду розвитку підприємництва на інституцію національного розвитку для підтримки МСП.
- Доступ до фінансування має на меті надання коштів українським банкам для підтримки МСП, включаючи приватний капітал, інструменти розподілу ризиків, гарантії, міні- та інвестиційні гранти, позики та процентні субсидії.
Нагадаємо
На Конференції з відновлення України у Берліні група Європейського інвестиційного банку у співпраці з Єврокомісією та урядом України підписала низку важливих проєктів та партнерських угод, спрямованих на підтримку економічної та соціальної стійкості України.
У ЄС підписали угоди для залучення понад 1 млрд євро для бізнесу та відновлення критичної інфраструктури в Україні12.06.24, 13:36 • 17792 перегляди