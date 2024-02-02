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Более 3 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Украине в этом году

Более 3 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Украине в этом году

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 12:31  •  6947 просмотра

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С начала 2024 года украинские саперы обезвредили более 3 000 взрывоопасных предметов.

Более 3 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили украинские саперы с начала этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС. 

Детали 

Как сообщается, всего с января пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 1620 раз. Во время работ саперы обнаружили, изъяли и обезвредили 3017 опасных вражеских "подарков", среди которых 8 авиабомб.

Всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украину обезврежено более 468,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2 тыс. 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тыс. 153 авиационных бомб, указали в ГСЧС. 

Также призвали украинцев не трогать и не подходить к подозрительным предметам в случае их обнаружения. Стоит позвонить в 101.

Германия передала украинским пограничникам десятки авто, подразделениям МВД - технику для разминирования и ДНК-исследований01 февраль 2024, 13:13 • 18133 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили в України в цьому році
Over 3 thousand explosive devices defused in Ukraine this year
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