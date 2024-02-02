Более 3 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Украине в этом году

Более 3 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили украинские саперы с начала этого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, всего с января пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 1620 раз. Во время работ саперы обнаружили, изъяли и обезвредили 3017 опасных вражеских "подарков", среди которых 8 авиабомб.

Всего с начала полномасштабного вторжения рф в Украину обезврежено более 468,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2 тыс. 892 кг взрывчатого вещества, в том числе 3 тыс. 153 авиационных бомб, указали в ГСЧС.

Также призвали украинцев не трогать и не подходить к подозрительным предметам в случае их обнаружения. Стоит позвонить в 101.

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