Понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили в України в цьому році
Київ • УНН
З початку 2024 року українські сапери знешкодили понад 3 000 вибухонебезпечних предметів.
Більше ніж 3 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили українські сапери з початку цього року. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Як повідомляється, загалом із січня піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 1620 разів. Під час робіт сапери виявили, вилучили та знешкодили 3017 небезпечних ворожих "подарунків", серед яких 8 авіабомб.
Усього з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну знешкоджено понад 468,4 тис. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 153 авіаційних бомб, вказали в ДСНС.
Також закликали українців не чіпати та не підходити до підозрілих предметів у разі їх виявлення. Варто зателефонувати в 101.
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