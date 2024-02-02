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Понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили в України в цьому році

Понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили в України в цьому році

Київ • УНН

 • 20617 перегляди

З початку 2024 року українські сапери знешкодили понад 3 000 вибухонебезпечних предметів.

Більше ніж 3 тисяч вибухонебезпечних предметів знешкодили українські сапери з початку цього року.  Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Деталі 

Як повідомляється, загалом із січня піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 1620 разів. Під час робіт сапери виявили, вилучили та знешкодили 3017 небезпечних ворожих "подарунків", серед яких 8 авіабомб.

Усього з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну знешкоджено понад 468,4 тис. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 153 авіаційних бомб, вказали в ДСНС. 

Також закликали українців не чіпати та не підходити до підозрілих предметів у разі їх виявлення. Варто зателефонувати в 101.

Німеччина передала українським прикордонникам десятки авто, підрозділам МВС - техніку для розмінування та ДНК-досліджень01.02.24, 15:13 • 21957 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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