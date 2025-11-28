Более 2600 школ подключились к "Мрія", детсады планируют присоединить в 2026 году

Более 2600 школ подключились к образовательному приложению "Мрія", дошкольные учреждения планируют присоединить в 2026 году, сообщил в пятницу первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

К "Мрія" подключилось более 2 600 школ с начала учебного года. "Мрія" продолжает объединять школы по всей стране. С началом учебного года к образовательной экосистеме уже подключилось более 2 600 школ из 24 областей Украины - написал Федоров.

По его словам, "Мрія" используют от небольших учреждений в горных селах до столичных лицеев. В прифронтовых регионах она обеспечивает непрерывное обучение в укрытиях или онлайн.

С момента запуска в "Мрія", по его данным:

выставлено 26,2 млн оценок;

отправлено 5,4 млн домашних заданий;

добавлено 4,9 млн тем уроков;

подключено 400 тыс. пользователей.

"Ученики - самые активные пользователи. Они ежедневно просматривают расписание, оценки, материалы уроков и домашние задания. В приложении школьники общаются в безопасных чатах на базе Signal и получают полезный персонализированный контент для всестороннего развития", - отметил Федоров.

Для родителей, по его словам, это возможность быть рядом во время образовательного процесса. В приложении доступен удобный дашборд с прогрессом ребенка, динамикой результатов, темой и материалами уроков, сообщил он.

Всего за три месяца родители, по данным вице-премьера:

3,9+ млн раз просмотрели домашние задания;

3,4+ млн раз посмотрели оценки.

"Недавно в "Мрія" заработал функционал внешкольного образования с 6+ тыс. кружками и секциями. Родители и дети могут выбрать внеклассную активность по интересам и удобной локации. В планах — пилотирование дошкольного образования в 2026 году. Так, единая цифровая экосистема впервые объединит два звена образования", - указал Федоров.

