Эксклюзив
13:56 • 8006 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 10220 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 8768 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 23966 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 18400 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 17059 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 30660 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19186 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17371 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14988 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Более 2600 школ подключились к "Мрія", детсады планируют присоединить в 2026 году

Киев • УНН

 • 540 просмотра

С начала учебного года к образовательной экосистеме «Мрия» подключились более 2 600 школ из 24 областей Украины. За этот период выставлено 26,2 млн оценок, отправлено 5,4 млн домашних заданий и подключено 400 тыс. пользователей.

Более 2600 школ подключились к "Мрія", детсады планируют присоединить в 2026 году

Более 2600 школ подключились к образовательному приложению "Мрія", дошкольные учреждения планируют присоединить в 2026 году, сообщил в пятницу первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

К "Мрія" подключилось более 2 600 школ с начала учебного года. "Мрія" продолжает объединять школы по всей стране. С началом учебного года к образовательной экосистеме уже подключилось более 2 600 школ из 24 областей Украины

- написал Федоров.

По его словам, "Мрія" используют от небольших учреждений в горных селах до столичных лицеев. В прифронтовых регионах она обеспечивает непрерывное обучение в укрытиях или онлайн.

С момента запуска в "Мрія", по его данным:

  • выставлено 26,2 млн оценок;
    • отправлено 5,4 млн домашних заданий;
      • добавлено 4,9 млн тем уроков;
        • подключено 400 тыс. пользователей.

          "Ученики - самые активные пользователи. Они ежедневно просматривают расписание, оценки, материалы уроков и домашние задания. В приложении школьники общаются в безопасных чатах на базе Signal и получают полезный персонализированный контент для всестороннего развития", - отметил Федоров.

          Для родителей, по его словам, это возможность быть рядом во время образовательного процесса. В приложении доступен удобный дашборд с прогрессом ребенка, динамикой результатов, темой и материалами уроков, сообщил он.

          Всего за три месяца родители, по данным вице-премьера:

          • 3,9+ млн раз просмотрели домашние задания;
            • 3,4+ млн раз посмотрели оценки.

              "Недавно в "Мрія" заработал функционал внешкольного образования с 6+ тыс. кружками и секциями. Родители и дети могут выбрать внеклассную активность по интересам и удобной локации. В планах — пилотирование дошкольного образования в 2026 году. Так, единая цифровая экосистема впервые объединит два звена образования", - указал Федоров.

              Детские сады присоединяются к цифровой системе "Мрия": станет ли воспитателям и родителям легче 23.10.25, 15:44 • 2032 просмотра

              Юлия Шрамко

              ТехнологииОбразование
              Село
              Военное положение
              Война в Украине
              Украина