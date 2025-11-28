$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 2220 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 5520 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 4388 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 20057 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 16660 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16353 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28401 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18997 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17241 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14878 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Понад 2600 шкіл підключилися до "Мрії", дошкілля планують доєднати у 2026 році

Київ • УНН

 • 26 перегляди

З початку навчального року до освітньої екосистеми «Мрія» підключилися понад 2 600 шкіл з 24 областей України. За цей період виставлено 26,2 млн оцінок, надіслано 5,4 млн домашніх завдань та під'єднано 400 тис. користувачів.

Понад 2600 шкіл підключилися до "Мрії", дошкілля планують доєднати у 2026 році

Понад 2600 шкіл підключилися до освітнього додатку "Мрії", дошкілля планують доєднати у 2026 році, повідомив у п'ятницю перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

До Мрії під’єдналося 2 600+ шкіл від початку навчального року. Мрія продовжує об’єднувати школи по всій країні. Із початком навчального року до освітньої екосистеми вже під’єдналося 2 600+ шкіл з 24 областей України

- написав Федоров.

З його слів, "Мрію" використовують від невеликих закладів у гірських селах до столичних ліцеїв. У прифронтових регіонах вона забезпечує безперервне навчання в укриттях або онлайн.

З моменту запуску в "Мрії", за його даними:

  • виставлено 26,2 млн оцінок;
    • надіслано 5,4 млн домашніх завдань;
      • додано 4,9 млн тем уроків;
        • під’єднано 400 тис. користувачів.

          "Учні - найактивніші користувачі. Вони щодня переглядають розклад, оцінки, матеріали уроків і домашні завдання. У застосунку школярі спілкуються в безпечних чатах на базі Signal та отримують корисний персоналізований контент для всебічного розвитку", - зазначив Федоров.

          Для батьків, з його слів, це можливість бути поруч під час освітнього процесу. У застосунку доступний зручний дашборд із прогресом дитини, динамікою результатів, темою і матеріалами уроків, повідомив він.

          Усього за три місяці батьки, за даними віцепрем'єра:

          • 3,9+ млн разів переглянули домашні завдання;
            • 3,4+ млн разів подивилися оцінки.

              "Нещодавно в Мрії запрацював функціонал позашкілля із 6+ тис. гуртками й секціями. Батьки та діти можуть обрати позакласну активність за інтересами й зручною локацією. У планах — пілотування дошкілля у 2026 році. Так, єдина цифрова екосистема вперше об’єднає дві ланки освіти", - вказав Федоров.

              Дитсадки приєднуються до цифрової системи "Мрія": чи буде вихователям і батькам легше 23.10.25, 15:44 • 2032 перегляди

              Юлія Шрамко

