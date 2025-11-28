Понад 2600 шкіл підключилися до "Мрії", дошкілля планують доєднати у 2026 році
Київ • УНН
З початку навчального року до освітньої екосистеми «Мрія» підключилися понад 2 600 шкіл з 24 областей України. За цей період виставлено 26,2 млн оцінок, надіслано 5,4 млн домашніх завдань та під'єднано 400 тис. користувачів.
Понад 2600 шкіл підключилися до освітнього додатку "Мрії", дошкілля планують доєднати у 2026 році, повідомив у п'ятницю перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
До Мрії під’єдналося 2 600+ шкіл від початку навчального року. Мрія продовжує об’єднувати школи по всій країні. Із початком навчального року до освітньої екосистеми вже під’єдналося 2 600+ шкіл з 24 областей України
З його слів, "Мрію" використовують від невеликих закладів у гірських селах до столичних ліцеїв. У прифронтових регіонах вона забезпечує безперервне навчання в укриттях або онлайн.
З моменту запуску в "Мрії", за його даними:
- виставлено 26,2 млн оцінок;
- надіслано 5,4 млн домашніх завдань;
- додано 4,9 млн тем уроків;
- під’єднано 400 тис. користувачів.
"Учні - найактивніші користувачі. Вони щодня переглядають розклад, оцінки, матеріали уроків і домашні завдання. У застосунку школярі спілкуються в безпечних чатах на базі Signal та отримують корисний персоналізований контент для всебічного розвитку", - зазначив Федоров.
Для батьків, з його слів, це можливість бути поруч під час освітнього процесу. У застосунку доступний зручний дашборд із прогресом дитини, динамікою результатів, темою і матеріалами уроків, повідомив він.
Усього за три місяці батьки, за даними віцепрем'єра:
- 3,9+ млн разів переглянули домашні завдання;
- 3,4+ млн разів подивилися оцінки.
"Нещодавно в Мрії запрацював функціонал позашкілля із 6+ тис. гуртками й секціями. Батьки та діти можуть обрати позакласну активність за інтересами й зручною локацією. У планах — пілотування дошкілля у 2026 році. Так, єдина цифрова екосистема вперше об’єднає дві ланки освіти", - вказав Федоров.
Дитсадки приєднуються до цифрової системи "Мрія": чи буде вихователям і батькам легше 23.10.25, 15:44 • 2032 перегляди