Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш, который угрожал расправой белорусскому добровольцу Андрею Трацевскому (Бессмертный), за год в НБУ заработал более 1,5 миллиона гривен, пишет УНН.

Контекст

Белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК.

Поляруш, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске".

Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требуют реакции руководства НБУ на этот инцидент.

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

Как указано в декларации Поляруша, в 2023 году он получил 1 518 563 гривен зарплаты в Национальном банке Украины. То есть более 126,5 тысяч гривен в месяц.

Кстати, примерно такую же зарплату получают украинские военные, которые защищают наше государство на "нуле".

На банковских счетах у Поляруша в прошлом году было 147 712 гривен и 1 586 гривен. Наличными чиновник хранил 19 000 долларов и 23 713 евро.

В то же время в декларации за прошлый год Поляруш указал, что передал ООО "Финансовая компания „ЖИТЛО-КАПИТАЛ" 1 740 200 грн в фонд финансирования строительства в доверительное управление. Вероятно речь идет о квартире в Киеве площадью более 62 кв. м., которая указана в декларации, как объект незавершенного строительства.

Поляруш также указал, что имеет право пользоваться автомобилями SUZUKI GRAND VITARA (принадлежит его матери Алле Поляруш) и LEXUS RX 200T (принадлежит Екатерине Шатровой - дочери гражданской жены Поляруша, заместителя главы Офиса Президента Ирины Мудрой).

У Поляруша также есть квартира в Киеве площадью более 90 кв.м и паркоместо, дом и два участка земли в Киевской области. Также он имеет право пользоваться домом и землей, принадлежащих Екатерине Шатровой.

Стоит отметить, что согласно данным, содержащимся в Едином реестре судебных решений, Поляруш дважды фигурировал в ДТП, в которые он попадал на автомобиле матери.

Первый раз 13 августа 2016 года по невнимательности он протаранил автомобиль "Dewoоо". В этом деле Голосеевский районный суд признал его виновником аварии.

Второй раз в автокатастрофу он попал 3 марта 2020 года. Как говорится в постановлении суда, Поляруш не учел дорожную обстановку, не придерживался безопасного бокового интервала и совершил столкновение с автомобилем Fiat, который пытался избежать удара. Однако Соломенский районный суд Киева не нашел тогда состава админправонарушения в действиях Поляруша.

Напомним

По данным СМИ, Поляруша хотят назначить директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Он является фаворитом Национального банка, представители которого входят в состав Административного совета ФГВФЛ, который проводит соответствующие кадровые изменения. Не исключено, что Поляруша может поддержать и Офис Президента, ведь заместитель председателя ОП Ирина Мудрая его гражданская жена.

Ранее журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В то же время народные депутаты и эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что избрание нового главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц должно происходить прозрачно и в открытом режиме. А одним из главных критериев отбора, наряду с профессионализмом, должна быть кристально чистая деловая репутация кандидата.

"Это сверхважно - безупречная репутация. Это ключевое. Важно, чтобы этот человек был с достойной репутацией, однозначно специалистом и патриотом Украины, а не представлял интересы кого-то другого", - отметил народный депутат Михаил Цимбалюк.