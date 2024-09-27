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Понад 1,5 млн грн зарплати і десятки тисяч готівкової валюти. Що вказав у декларації чиновник НБУ Поляруш, який погрожував військовому

Понад 1,5 млн грн зарплати і десятки тисяч готівкової валюти. Що вказав у декларації чиновник НБУ Поляруш, який погрожував військовому

Київ • УНН

 • 132244 перегляди

Керівник управління НБУ Павло Поляруш, який погрожував білоруському добровольцю, заробив понад 1,5 млн грн за рік. У декларації він вказав значні суми готівки та нерухомість.

Керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш, який погрожував розправою білоруському добровольцю Андрію Трацевському (Безсмертний), за рік в НБУ заробив понад 1,5 мільйона гривень, пише УНН.

Контекст

Білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий керівник Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК.

Поляруш, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш все заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську".

Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагають реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

Як вказано у декларації Поляруша, у 2023 році він отримав 1 518 563 гривень зарплати у Національному банку України. Тобто понад 126,5 тисяч гривень на місяць. 

До речі, приблизно таку ж зарплату отримують українські військові, які захищають нашу державу на "нулі".

На банківських рахунках у Поляруша минулого року було 147 712 гривень та 1 586 гривень. Готівкою посадовець зберігав 19 000 доларів та 23 713 євро.

Водночас у декларації за минулий рік Поляруш вказав, що передав ТОВ "Фінансова компанія "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" 1 740 200 грн у фонд фінансування будівництва в довірче управління. Ймовірно йдеться про квартиру у Києві площею понад 62 кв. м., яка вказана в декларації, як обʼєкт незавершеного будівництва.

Поляруш також вказав, що має право користуватися автомобілями SUZUKI GRAND VITARA (належить його матері Аллі Поляруш) та LEXUS RX 200T (належить Катерині Шатровій – дочці цивільної дружини Поляруша, заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої).

У Поляруша також є квартира у Києві площею понад 90 кв.м та паркомісце, будинок і дві ділянки землі у Київській області. Також він має право користуватися будинком і землею, що належать Катерині Шатровій.

Варто зазначити, що відповідно до даних, які містяться у Єдиному реєстрі судових рішень, Поляруш двічі фігурував у ДТП, у які він потрапляв на автомобілі матері. 

Перший раз 13 серпня 2016 року через неуважність він протаранив автомобіль "Dewoо". У цій справі Голосіївський районний суд визнав його винуватцем аварії.

Вдруге в автотрощу він потрапив 3 березня 2020 року. Як йдеться в постанові суду, Поляруш не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного бокового інтервалу та скоїв зіткнення з автомобілем Fiat, який намагався уникнути удару. Однак Соломʼянський районний суд Києва не знайшов тоді складу адмінправопорушення в діях Поляруша.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, Поляруша хочуть призначити директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Він є фаворитом Національного банку, представники якого входять до складу Адміністративної ради ФГВФО, яка проводить відповідні кадрові зміни. Не виключено, що Поляруша може підтримати й Офіс Президента, адже заступниця голови ОП Ірина Мудра його цивільна дружина.

Раніше журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, поки не відомо.

Член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Микола Величкович вважає , що правоохоронці повинні розібратися з виїздами Поляруша за кордон. А член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Геннадій Касай не виключає, що у Поляруша можуть виникнути через це проблеми під час проходження спецперевірки як кандидата на посаду директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас народні депутати і експерти, опитані УНН, наголошують на тому, що обрання нового очільника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повинне відбуватися прозоро й у відкритому режимі. А одним із головних критеріїв відбору, поряд із професіоналізмом, має бути кристально чиста ділова репутація кандидата. 

"Це надважливо - бездоганна репутація. Це ключове. Важливо, аби ця людина була з достойною репутацією, однозначно фахівцем і патріотом України, а не представляла інтереси когось іншого", - наголосив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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