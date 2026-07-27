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Более 13 тысяч украинских ученых претендуют на государственные выплаты: кто их получит

Киев • УНН

 • 746 просмотра

В Национальную систему исследователей Украины поступило более 13 тысяч заявок на стипендии. 2650 лучших ученых будут получать по 10 тысяч гривен ежемесячно в течение двух лет.

Более 13 тысяч украинских ученых претендуют на государственные выплаты: кто их получит

В Национальную систему исследователей Украины (НСИУ) ученые из всех регионов страны подали более 13 тысяч заявок на государственные стипендии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства образования и науки Украины.

Сейчас начался процесс верификации данных для формирования итоговых рейтингов и назначения выплат.

Детали

К инициативе присоединились представители высших учебных заведений, государственных научных учреждений, а также частных научных организаций.

На первом этапе специалисты начинают проверку поданных сведений. В итоговое рейтингование будут включены исключительно подтвержденные результаты научной деятельности участников. По итогам верификации  сформируют два отдельных списка: общий рейтинг ученых и рейтинг молодых ученых.

По результатам оценки 2 650 наиболее результативных исследователей получат финансовую поддержку от государства. Победителям будут выплачивать стипендию в размере 10 тысяч гривен ежемесячно в течение двух лет.

Всего на реализацию этой программы и финансовые выплаты украинским ученым в 2026 году в государственном бюджете предусмотрели 190 миллионов гривен.

Что нужно знать о Национальной системе исследователей Украины

Национальная система исследователей Украины (НСИУ) — это новая государственная цифровая платформа, призванная обеспечить прозрачную и объективную оценку деятельности отечественных ученых. Ее запустило Министерство образования и науки Украины в мае 2026 года в соответствии с постановлением КМУ № 678. 

Система функционирует как специальный модуль в составе Национальной электронной научно-информационной системы (URIS).

Главная цель инициативы — создание единого цифрового реестра украинских ученых с освещением их реальных достижений, публикаций и компетенций.

Ключевая особенность НСИ — устранение человеческого фактора. Ведь оценка происходит автоматически на основе подтвержденных данных, что позволяет отойти от субъективных решений комиссий и обеспечить прозрачный механизм прямой государственной поддержки.

Принять участие в программе могут представители высших учебных заведений, а также государственных и частных научных организаций на добровольной основе. Для этого ученые заполняют профили в кабинете URIS, после чего сведения о публикациях, цитированиях, патентах и диссертациях автоматически проверяются через международные наукометрические базы (в частности Scopus и Web of Science) и открытые реестры. 

На основе проверенных данных каждые два года будут формироваться рейтинги по 14 научным направлениям.

Победители отбора — 2 650 наиболее результативных ученых — будут получать финансовую поддержку от государства. Отметим, что, чтобы  сохранить  кадровый потенциал и поддержать молодежь, ровно 50% стипендиальных мест (1 325 квот) зарезервировали именно за молодыми учеными.

Общий бюджет двухлетней программы составляет около 763 миллионов гривен. Техническое сопровождение и администрирование платформы обеспечивает Государственная научно-техническая библиотека Украины (ГНТБ), а сам проект реализуется при содействии и экспертной поддержке Всемирного банка в рамках программы UIHERP.

В Украине создают рейтинг для ученых - лидерам обещают стипендии21.05.26, 11:49 • 3516 просмотров

Александра Василенко

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