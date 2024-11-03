Более 100 нарушений за 2 часа: что происходит на выборах президента Молдовы
Киев • УНН
Наблюдатели Promo-LEX зафиксировали многочисленные нарушения на избирательных участках во время второго тура президентских выборов в Молдове. Среди нарушений - несвоевременное открытие участков, агитация и фотографирование бюллетеней.
В Молдове наблюдатели организации Promo-LEX сообщили о 109 нарушениях только за первые два часа с момента открытия избирательных участков во втором туре выборов президента страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.
Детали
В частности, на избирательном участке в Стамбуле, Турция, зафиксировали случай организованного подвоза избирателей.
62 участка открылись с задержкой или раньше запланированного времени, на 87 - не обеспечили торжественного открытия с гимном и государственным флагом. Несмотря на это, работу избирательных комиссий в 98,9% случаев оценивают как «хорошую» и «очень хорошую».
Основные зафиксированные инциденты:
- Плакаты и другие агитационные материалы на расстоянии менее 100 метров от участка - 4 случая;
- Предвыборная агитация на расстоянии менее 100 метров от участка - 1 случай;
- Необоснованное присутствие посторонних лиц на участке - 3 случая;
- Нарушение тайны голосования (фото бюллетеней) - 5 случаев.
Напомним
В Молдове сегодня, 3 ноября проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.
Тем временем правительство Молдовы обратилось к странам ЕС относительно возможного вмешательства рф в голосование на заграничных участках.