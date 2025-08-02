Более 10 лет избегала оккупационных властей: Украина вернула 19-летнюю девушку
Киев • УНН
Украина спасла 19-летнюю девушку с временно оккупированной территории, которая отказывалась сотрудничать с оккупантами. Она дистанционно окончила украинскую школу и поступила в украинский вуз.
Украине удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Девушка сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями, отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии, дистанционно окончила украинскую школу и поступила в украинское высшее учебное заведение.
Благодарен Helping to Leave за содействие в спасении девушки домой. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей
Напомним
Украина смогла вернуть троих детей с временно оккупированной территории, а также с территории российской федерации. Речь идет о двух подростках 16 и 17 лет и 8-летней девочке.