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Более 10 лет избегала оккупационных властей: Украина вернула 19-летнюю девушку

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украина спасла 19-летнюю девушку с временно оккупированной территории, которая отказывалась сотрудничать с оккупантами. Она дистанционно окончила украинскую школу и поступила в украинский вуз.

Более 10 лет избегала оккупационных властей: Украина вернула 19-летнюю девушку

Украине удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Девушка сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями, отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии, дистанционно окончила украинскую школу и поступила в украинское высшее учебное заведение.

Благодарен Helping to Leave за содействие в спасении девушки домой. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей

- заявил Ермак.

Напомним

Украина смогла вернуть троих детей с временно оккупированной территории, а также с территории российской федерации. Речь идет о двух подростках 16 и 17 лет и 8-летней девочке.

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина