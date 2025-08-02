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Понад 10 років уникала окупаційної влади: Україна повернула 19-річну дівчину

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Україна врятувала 19-річну дівчину з тимчасово окупованої території, яка відмовлялася співпрацювати з окупантами. Вона дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ВНЗ.

Понад 10 років уникала окупаційної влади: Україна повернула 19-річну дівчину

Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років. Про це повідомив в Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Повернення відбулось в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Дівчина свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою, відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології, дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського закладу вищої освіти.

Вдячний Helping to Leave за сприяння у порятунку дівчини додому. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей

- заявив Єрмак.

Нагадаємо

Україна змогла повернути трьох дітей з тимчасово окупованої території, а також з території російської федерації. Йдеться про двох підлітків 16 і 17 років та 8-річну дівчинку.

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна