Более 1 тыс. лицам сообщено о подозрении в преступлениях против нацбезопасности с начала полномасштабного вторжения - ГБР

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину ГБР направила в суд почти 700 обвинительных актов о преступлениях против нацбезопасности. Более тысячи человек проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационистской деятельности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Всего с начала полномасштабного вторжения ГБР завершило и продолжает расследование 2 тыс. 58 уголовных производств о преступлениях против национальной безопасности. Среди них:

1 576 уголовных производств - по факту государственной измены;

368 уголовных производств - по факту коллаборационной деятельности;



32 уголовных производства - в отношении пособников государству-агрессору и другие.



Сейчас, как сообщается, 1 003 лицам сообщили о подозрении. 693 обвинительных акта направлены в суд и 499 человек объявлены в розыск. Кроме того, 1 133 человека проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности.

По некоторым уголовным производствам суды уже назначили реальные сроки заключения, указали в ГБР.

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