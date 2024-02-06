Понад 1 тис. особам повідомлено про підозру у злочинах проти нацбезпеки з початку повномасштабного вторгнення - ДБР
Київ • УНН
З початку вторгнення рф понад 1000 осіб отримали повідомлення про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки, таких як державна зрада та співпраця з росією.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ДБР направила до суду майже 700 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки. Понад тисячу осіб перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.
Деталі
Загалом від початку повномасштабного вторгнення ДБР завершило та продовжує розслідування 2 тис. 58 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки. Серед них:
- 1 576 кримінальних проваджень – за фактом державної зради;
- 368 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності;
- 32 кримінальних провадження – щодо пособників державі-агресору та інші.
Наразі, як повідомляється, 1 003 особам повідомили про підозру. 693 обвинувальних актів направлені до суду та 499 осіб оголошено в розшук. Крім того, 1 133 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.
За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення, вказали в ДБР.
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