Бокс: промоутер Дюбуа заявил о поданной апелляции на результат боя против Усика

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"Апелляция была подана сегодня (4 сентября - ред.). Она была финализирована и сегодня (4 сентября - ред.) будет у них в рамках апелляционного процесса согласно правилам, поэтому они получат ее сегодня (4 сентября - ред.), и им придется ее рассмотреть", - сказал Уоррен.

"Я хотел бы, чтобы они поступили правильно, и я думаю, что в худшем случае в нашем сценарии они объявят реванш на бой", - отметил он.

Напомним

Усик остановил Дюбуа нокаутом в девятом раунде в польском Вроцлаве, сохранив свои пояса IBF, WBO, WBA и IBO. Победу он посвятил "Украине и ВСУ".

Поединок был приостановлен в пятом раунде из-за зафиксированного судьей удара Дюбуа украинцу ниже пояса. Взяв несколько минут на восстановление, Усик возобновил поединок и еще до конца раунда выполнил один из самых мощных ударов вечера с левой руки.

Выступая после боя, Дюбуа был возмущен. "Я не думаю, что это был удар ниже пояса, меня обманом лишили победы. Что я еще могу сказать? Меня обманули, но я должен прийти снова", - сказал Дюбуа в эфире TNT Sports Box Office.

Впоследствии WBA обнародовала свое заключение относительно удара ниже пояса в бою Усик - Дюбуа.