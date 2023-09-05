Бокс: промоутер Дюбуа заявив про подану апеляцію на результат бою проти Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа Френк Воррен заявив, що їхня команда подала апеляцію на результат бою його підопічного і чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. Про це він сказав у коментарі Seconds Out 4 вересня, пише УНН.
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"Апеляцію було подано сьогодні (4 вересня - ред.). Вона була фіналізована і сьогодні (4 вересня - ред.) буде в них у межах апеляційного процесу згідно з правилами, тому вони отримають її сьогодні (4 вересня - ред.), і їм доведеться її розглянути", - сказав Воррен.
"Я хотів би, щоб вони вчинили правильно, і я думаю, що в гіршому випадку в нашому сценарії вони оголосять реванш на бій", - зазначив він.
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Усик зупинив Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді у польському Вроцлаві, зберігши свої пояси IBF, WBO, WBA та IBO. Перемогу він присвятив "Україні та ЗСУ".
Поєдинок було призупинено у п'ятому раунді через зафіксований суддею удар Дюбуа українцеві нижче поясу. Взявши кілька хвилин на відновлення, Усик поновив поєдинок і ще до кінця раунду виконав один з найпотужніших ударів вечора з лівої руки.
Виступаючи після бою, Дюбуа був обурений. "Я не думаю, що це був удар нижче пояса, мене обманом позбавили перемоги. Що я ще можу сказати? Мене обдурили, але я повинен прийти знову", - сказав Дюбуа в ефірі TNT Sports Box Office.
Згодом WBA оприлюднила свій висновок щодо удару нижче поясу у бої Усик - Дюбуа.